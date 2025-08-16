Aleyna Tilki Edis’in lansmanında cesur tarzıyla dikkat çekti

Aleyna Tilki Edis’in lansmanında cesur tarzıyla dikkat çekti

Pop müziğin sevilen ismi Aleyna Tilki, Edis’in yeni albüm lansmanında giydiği cesur tarzıyla göz kamaştırdı. Beyaz atlet ve mini etek kombiniyle cesur bir stile imza atan Tilki, hem sokak modası hem de parti öncesi pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Paylaşımları ve şarkılarıyla gündeme gelen Aleyna Tilki son olarak Edis'in yeni albüm lansmanında boy gösterdi.

Tarzıyla bir kez daha adından söz ettiren Aleyna Tilki, hayranlarından tam not aldı. Geçtiğimiz günlerde Belçika’da düzenlenen dünyaca ünlü elektronik müzik festivali Tomorrowland’de sahne alarak büyük bir başarıya imza atan Aleyna, DJ Dillon Francis’in setinde “Real Love” şarkısını seslendirmişti.

Sahne performansını sosyal medyada “Anne ben Tomorrowland’e çıktım! Asın bayrakları” notuyla paylaşan genç sanatçı, takipçilerinden yoğun ilgi görmüştü.

