Aleyna Tilki yeni şarkısının sızdırıldığını iddia etti. “Ekibimde düşmanlarım var”

Şarkıcı Aleyna Tilki, son sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Aleyna Tilki bu kez Twitter’dan yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerde piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni şarkısının sızdırıldığını öne sürdü.

Sosyal medya hesabından yeni şarkısının sızdırıldığını ifade eden Tilki, "Yaklaşık iki hafta sonra 'Tanırım İntiharı' adlı şarkımı çıkartıyorum. Serdar Ortaç albümüne kaydettiğim ve çok daha sonra çıkacak olan bir demo sızdırıldı. Şimdi çıkartacağım şarkının önüne geçmek için bir tuzak bu. Ekibimde düşmanlarım var. Benim haberim var, sizin de olsun" ifadelerini kullandı.