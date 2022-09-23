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Konseri iptal edilmişti. Aleyna Tilki'den teşekkür paylaşımı geldi

Kariyerini yurt dışına taşımak adına adımlar atan ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle olan etkileşimini sürdürmeye çalışan Aleyna Tilki'den bu defa bir teşekkür paylaşımı geldi.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 00:43
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Aleyna Tilki İtalya listelerinde ilk sıraya giren şarkısı için teşekkür etti

Konseri iptal edilmişti. Aleyna Tilki'den teşekkür paylaşımı geldi
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Kısa bir süre önce Çorum'da vereceği konseri iptal edilen Aleyna Tilki, her ne kadar yurt içinde keyifli dönemlerden geçmiyor olsa da yurt dışından gelen haberlerle mutluluğunu sürdürüyor. 

Müzik kariyerini yurt dışına taşımak adına attığı adımların başarılı sonuçlarını takipçileriyle paylaşan Aleyna,  Dimonds adlı şarkısının bu ay en çok İtalya'da dinlendiğini açıkladı ve listeyi paylaşarak 'Merhaba İtalya' notunu düştü ve kalp emojisi ekledi.

Tilki'nin bu paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Güzel şarkıcının müziğinin dünya genelinde yavaş yavaş yayıldığı ve bunların başlangıç olduğunu söyleyen yorumlar da dikkat çekti.

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