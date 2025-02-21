Aleyna Tilki kahvehaneye gitti! Amcalarla verdiği pozlar ortalığı yıktı

Aleyna Tilki’nin kahvehanede verdiği ilginç pozlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Tilki’nin kahvede verdiği pozlar ortalığı yıkarken, ünlü şarkıcının paylaşımına beğeni yağdı.

Son olarak 'Bekleyenim' şarkısına çektiği klibiyle olay olan Tilki, şimdi ise kahvehanede verdiği ilginç pozlarla gündem oldu.

VERDİĞİ POZLAR OLAY YARATTI

Düğmeleri açık kot, bir tişört ve pembe peluş şapkasıyla kahveye giden ünlü şarkıcının, verdiği ilginç pozlar kısa sürede gündem oldu.

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000'de Of, Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın kızı olarak Konya'da dünyaya geldi. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü. Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı parçasında vokal olarak yer aldı.

Tilki, ilk solo parçası "Sen Olsan Bari"yi yayımladı ve Türkiye'de aynı listede 1 numara oldu. Çıkışının ilk aylarında içkili mekânlarda sahne alması, reşit olmadığı gerekçesiyle toplumun bir kesiminin tepkisini çekti.