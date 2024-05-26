Aleyna Tilki ünlü olmanın zorluklarını açıkladı

Son dönemde magazin ve televizyon önünde sık görünmeyen Aleyna Tilki, katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tilki, genç yaşta yıldız olmanın bedelini anlattı.

“ÜNLÜ OLMANIN BEDELİNİ ÇOCUK OLMAYARAK ÖDEDİM”

Tilki, ünlü olmanın bedelini çocuk olmayarak ödediğini belirten Tilki, erkek arkadaşının olmadığını, elini tutup sokakta yürüyemediğini, kahve içemediğini, herhangi bir mekanda kimsenin kendisini çekmeden eğlenemediğini, ününden dolayı Amerika’da bile rahat edemediğini, bu yüzden çocukluğuna duyduğum özlemi şarkılarına yansıttığını ifade etti. Tilki, “Çocuk değilim, yetişkinim artık. Ama masumiyetim bakirdir” ifadelerini kullandı.

"ÇOCUK DEĞİLİM ARTIK"

Çocukluğunu şarkılarına yansıttığını ifade eden Aleyna Tilki, yeni çıkarttığı albümünün yeni adını açıkladı.

Tilki yaptığı açıklamada, "Albümümün adını açıklayabilirim böylelikle, 'Kırlar' olacak. O çocukluğa, temizliğe ve masumiyete duyulan özlemden dolayı böyle bir isim tercih ettim. 5-6 yaşında kırların içinde koştuğum çocukluğuma duyduğum özlemi yansıtıyor bu isim. Çocuk değilim, yetişkinim artık. Masumiyetim bakirdir” ifadelerini kullandı.