Konseri iptal edilen Aleyna Tilki’den ‘cadı avı’ çıkışı: Yaksanız da ölmem

Şarkıcı Aleyna Tilki, LGBTİ+ karştı mitinge tepki göstermesinin ardından, MHP'li Çorum Osmancık Belediyesi'nin 24 Eylül'deki konserini iptal etmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Mesajında, “Ayrımcılığı göze almış bir zihniyetin yürüyüş sesleri benim duymazdan gelebileceğim bişey değil" ifadelerini kullanan Aleyna Tilki şöyle devam etti:

"Hele de konu sözde ‘ahlak’ olup, çoğumuzun yaşadığı psikolojik ve bedensel istismarlar için hiç yürünmemişken. Cadı avı dönemine döndük. Ama özel güçlerim var, yaksanız da ölmem.”

Aleyna Tilki, miting öncesi yaptığı paylaşımda, “LGBTİ+ karşıtı yürüyüş ne ya? Toplumda yarattığınız ayrımcılığın bir karması yok mu zannediyorsunuz? Duygu ve tensel dünyalarımızın protesto edilmesi doğaya aykırı! Zihniyetler çok korkunç…” demişti.

MHP'li Osmancık Belediyesi de bu açıklamayı gerekçe gösterip, "Kültürümüzle bağdaşmayan açıklamaları halkımızın nezdinde üzüntüyle karşılanmıştır" diyerek konseri iptal etmişti.