Aleyna Tilki’den ‘izole hayat’ açıklaması! Sosyal medyayı salladı

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Aleyna Tilki’den ‘izole hayat’ açıklaması! Sosyal medyayı salladı

İstanbul Festivali’nde sahne alan Aleyna Tilki, konserden önce basın mensuplarına yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. “Benimle çalışanlar bile beni kıskanıyor” sözleri sosyal medyayı karıştırdı.

'Sen Olsan Bari', 'Nasılsın Aşkta?', 'Ayrı Gitme', 'Başıma Belasın', 'Yalan' gibi dillere dolanan şarkılarıyla ünlenen Aleyna Tilki, son dönemde çarpıcı açıklamalarıyla magazin gündeminde daha sık yer buluyor.

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' ARTIK İZOLE BİR HAYAT YAŞIYORUM!'

Genç şarkıcı konser öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada "Var olmam kıskanılmam bir şey. Varoluşum kabullenemiyor. İnsanların gözümün içine bakarken dişini bilemesinden gerçekten çok rahatsızım. O yüzden de artık çok izole bir hayat yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

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