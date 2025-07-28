Aleyna Tilki’den şaşırtan evlilik ve çocuk itirafı! Rakiplerine meydan okudu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Geçtiğimiz akşam Kuzey Kıbrıs’ta konser veren Aleyna Tilki, aşk hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Sevgili nasıl yapılır bilmiyorum” diyen genç şarkıcı, “Hiç görmediğiniz biriyle aniden evlenip çocuk sahibi olabilirim” sözleriyle şaşırttı.

‘Cevapsız Çınlama’, ‘Sen Olsan Bari’, ‘Nasılsın Aşkta’, ‘Ayrı Gitme’, ‘Başıma Belasın’ ve ‘Yalan’ gibi şarkılarıyla bilinen Aleyna Tilki, kariyeri, özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor.

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24 yaşındaki şarkıcı, önceki akşam Kıbrıs’taki bir otelde konser öncesi yaptığı iddialı sözlerle yine dikkatleri üzerine çekti.

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RAKİPLERİNE MEYDAN OKUDU

YouTube’da en çok dinlenen Türk şarkıcı benim” diyerek rakiplerine meydan okuyan Tilki, “600 milyon dinlenmeye ulaştım. Bana en çok yaklaşan yine kendim. Bu rakamları geçmek zor, belki yabancı şarkıyla geçerim. Her zaman tek rakibim kendim” dedi.

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EVLİLİK VE ÇOCUT İTİRAFI ŞAŞIRTTI

Aşk soruları üzerine Tilki, “Uzun süredir yanımda kimse yok, öyle biri değilim. Lisede sevgiliyle gezmek yerine çalıştım, sevgili nasıl yapılır bilmiyorum. Ama bir gün hiç görmediğiniz biriyle evlenip çocuk doğurabilirim” diye konuştu.

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“ANNE BEN TOMORROWLAND’E ÇIKTIM”

Aleyna Tilki, kısa süre önce Belçika’daki ünlü elektronik müzik festivali Tomorrowland’de sahne aldı. DJ Dillon Francis’in setine konuk olan genç şarkıcı, ‘Real Love’ şarkısını seslendirdi.

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Festivaldeki performansı büyük ilgi gören Tilki, heyecanını sosyal medyada paylaştı.

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DJ Dillon Francis’e teşekkür eden Tilki, “Sahnenizi benimle paylaştığınız için teşekkürler” dedi ve festival anlarını “Anne ben Tomorrowland’e çıktım! Asın bayrakları” notuyla yayınladı.

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ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000’de Konya’da doğan Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncudur. Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın kızı olan Tilki, Rusya göçmeni bir baba soyundan geliyor.

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Müziğe ilgisi küçük yaşlarda başlayan Aleyna, 14 yaşında Yetenek Sizsiniz Türkiye’de “Gesi Bağları” türküsünü seslendirerek dikkat çekti.

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Bu performans sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve müzik kariyerinin başlangıcı oldu.

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2016’da Emrah Karaduman’ın “Cevapsız Çınlama” şarkısında vokal yaparak büyük çıkış yaptı.

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Şarkının klibi, YouTube’da 2016’da Türkiye’nin en çok izlenen videosu oldu ve 580 milyondan fazla izlenmeyle rekor kırdı. 2017’de ilk solo single’ı “Sen Olsan Bari” ile Türkiye listelerinde bir numaraya yerleşti.

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2019’da Warner Music Group ile anlaşma imzalayarak bu şirketle çalışan ilk Türk şarkıcı oldu. Aynı yıl Cornetto için hazırladığı “Nasılsın Aşkta” klibi dünya çapında en çok izlenenler arasına girdi.

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2021’de ilk İngilizce şarkısı “Retrograde”i yayımladı ve uluslararası kariyerine başladı. Ayrıca, Exxen’de “İşte Bu Benim Masalım” dizisinde başrol oynayarak oyunculuğa adım attı.

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Tilki, toplumsal konulardaki cesur açıklamaları, özgün tarzı ve enerjik sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip.

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Özel hayatını genellikle gizli tutsa da, magazin gündeminde sıkça yer alıyor.

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Son olarak, 2025’te O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne aldı ve “Sana Güvenmiyorum” gibi hit şarkılarıyla adından söz ettirdi.

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