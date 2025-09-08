Aleyna Tilki'den taciz itirafı!

Kaynak: Haber Merkezi
Aleyna Tilki'den taciz itirafı!

Emrah Karaduman ile yaptığı Cevapsız Çınlama parçasıyla 16 yaşında şöhrete kavuşan Aleyna Tilki, "Pembe Yalanlar" programında çocuk yaşta gelen şöhretin bilinmeyen yanlarını anlatarak kan donduran bir itirafta bulundu.


Henüz 18 yaşına dahii basmadan müzik dünyasına iddialı bir giriş yapan Aleyna Tilki, hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle sık sık magazin gündeminde yer buluyor.


16 yaşında şöhret olan Aleyna Tilki, Orkun Işıtmak'ın sunduğu ve Youtube platformunda yayınlanan "Pembe Yalanlar" programına konuk oldu. Çocuk yaşta ünlü olmanın perde anlatan Tilki, şöhret olduğu ilk yıllarda yoğun bir baskı altında kaldığına dikkat çekti


"BAZI MEKANLARDA TACİZ EDİLDİM"


Tilki, "Şoförümün telefonuna ölüm tehditleri geldi. Bazı mekânlarda taciz edildim, kötü sözler duydum. Çocuk yaşta korunamadım. Bunları yaşamak kolay değildi ama ayakta kaldım" dedi.


"ÜNLÜ OLMANIN BEDELİ ÇOK AĞIR OLDU"


Genç şarkıcı kariyerinden bahsederken, ‘’Benim tek isteğim şarkı söylemekti. Ama çocuk yaşta ünlü olmanın bedeli çok ağır oldu" ifadelerini kullandı.

