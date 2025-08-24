Aleyna Tilki'den taciz ve istismar tartışmalarına cesur yanıt!

25 yaşındaki popüler şarkıcı Aleyna Tilki, yeni albümü ‘Kırlar’ın lansmanını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Bir dönem sahnelere çıkmasının engellendiğini iddia eden Tilki, yaşadığı zorlu süreçleri samimi bir şekilde paylaştı. “Herkese karşı savaş verdim. Beni sevenler hep destekledi. Ama çoğunlukla savaş verdim. Zor dönemleri geçtim” diyen genç yıldız, bir şarkısında da yazdığı gibi “bitişi” değil, yeniden başlangıcı kutladığını belirtti.

Ünlü şarkıcı “Beni korkutan şeylerin hayatımdan çıkıp gitmesini çok istedim. Başardım ve çok mutluyum” sözleriyle de hayranlarına ilham verdi.

TACİZ VE İSTİSMARA KARŞI CESUR ÇIKIŞ

Aleyna Tilki, son günlerde gündemi sarsan taciz ve istismar iddialarına kayıtsız kalmadı. Instagram hesabından duygusal bir video paylaşan şarkıcı, konuşmakta zorlandığı anlarda bile içtenliğini korudu. Tilki, “Son zamanlardaki taciz ve istismar konusu hakkında ben de konuşmak istedim çünkü benim için çok hassas bir konu” diyerek sözlerine başladı.

İstismar mağdurlarının yaşadığı psikolojik yükü vurgulayan genç yıldız, “Başına istismar gibi bir olay geldiği zaman; insan, suçludan daha suçlu hisseder. İnsan kendini kirlenmiş hisseder. Bu duyguyu bu gerçeği algılayabilmek için o kadar fazla psikolojik bariyerden geçmesi gerekir ki…” ifadeleriyle konunun ciddiyetine dikkat çekti.

“SİZİN YANINIZDA OLACAĞIM”

Tilki, mağdurlara destek mesajı vermeyi de ihmal etmedi. “Hiçbir şey senin suçun değildi ve her şey geçecek” diyerek sesini çıkaramayanlara umut aşıladı. “Kendini güzel büyüttüğün sürece her şeyin üstesinden gelebileceksin. Ben bu davada Aleyna olarak sizin yanınızda olacağım” sözleriyle dayanışma mesajı veren şarkıcı, “Sesini çıkaramayıp kendi duygularının içinde kaybolmuş herkesi kocaman kucaklıyorum ve geçecek demek istiyorum” diyerek duygusal bir bağ kurdu.

ALEYNA’NIN YENİ DÖNEMİ

Hem müzikal hem de sosyal anlamda güçlü bir duruş sergileyen Aleyna Tilki, ‘Kırlar’ albümüyle kariyerinde yeni bir sayfa açarken, toplumsal meselelere duyarlılığıyla da dikkat çekiyor. Genç yıldızın bu cesur çıkışı, hayranları ve kamuoyu tarafından büyük yankı uyandırdı. Tilki’nin gelecek adımları ise merakla bekleniyor.