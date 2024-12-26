Aleyna Tilki'nin yeni tarzı gündem oldu! Kıyafeti şaşkınlık yarattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aleyna Tilki'nin yeni tarzı gündem oldu! Kıyafeti şaşkınlık yarattı

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yeni şarkısını tanıttı Tilki'nin şarkısından çok ise seçtiği kıyafeti olay oldu.

İddialı şarkılarıyla milyonlarca sevene ulaşan Aleyna Tilki, paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. 'Cevapsız Çınlama' şarkısı ile şöhrete kavuştu.

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YENİ KLİP ÇEKTİ

Aleyna Tilki'nin 'Bekleyenim' şarkısı önceki akşam dinleyicilerle buluştu. Tilki, şarkısının klibi için kamera karşısına geçti.

Yüzüne kendisini oldukça açık renk gösteren bir makyaj yaptıran şarkıcı, taşlarla oluşan büstiyeri ve leopar taytıyla dikkat çekti.

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"NASIL BİR MESAJ ALDINIZ?"

Klip çekimindeki bir kareyi 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Tilki, "Yeni şarkım ‘Bekleyenim’in klibinden nasıl bir mesaj aldınız?" diyerek takipçilerine soru sordu.

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