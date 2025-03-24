Aleyna Tilki'nin yorumu dikkat çekti! Takipçilerini ikiye böldü

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Aleyna Tilki'nin yorumu dikkat çekti! Takipçilerini ikiye böldü

Aleyna Tilki İmamoğlu protestolarına katılan gençlere dair yorumuyla takipçilerini ikiye böldü. Tilki "Gençler sadece geleceğine güvenmek ve özgürlük istiyor" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar günlerdir devam ediyor. Protestolarda gençler ön planda. Eylem yapan gençlere zaman zaman polisin sert müdahalesi oluyor.

GÜNLER SONRA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Yaşanan olayların ardından günler sonra Aleyna Tilki sessizliğini bozdu.

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"Gençler sadece geleceğine güvenmek ve özgürlük istiyor" diyen Tilki devamında şunları söyledi:

"Onlar incitildikçe paramparça hissediyorum… Üstelik olayları çarpıtıp kötüye kullanmaya çalışanlara meydan vermeyecek kadar da bilinçliler. Atalarımız eşitlik ve özgürlük için büyük fedakarlıklar yapıp bize adil bir yaşam hakkı bırakmışken düşünce özgürlüğümüzü ve umut etme gücümüzü kimse elimizden alamaz. Çünkü şu an gençliğin sahip olduğu tek şey bu…"

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YORUMU SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Aleyna Tilki'nin bu sözleri takipçilerinin bir kısmından tepki aldı. Tilki'ye "Sen de gençsin", "Sen de genç değilmiş gibi konuşmuşsun? Basın danışmanın mı yazdı?", "Sokaktakilerle aynı yaşlardasın", "Aleyna kaç yaşındasın bu ne üstten laflar" yorumlarında bulundu.

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