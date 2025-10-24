Şarkıcı Aleyna Tilki, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da çantasının çalındığını söyledi.

Sosyal medya hesabından yaşadıklarını takipçileri ile paylaşan ünlü şarkıcı, çantasının içinde pasaportunun, bilgisayarının ve diğer eşyalarının bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Tilki, "Amerika'da sahneye çıkacaktım ve pasaportumu bulmam lazım. Bulana çok büyük dualar edeceğim" diyerek sevenlerinden yardım istedi.

Ünlü şarkıcı mesajında şunları yazdı:

"Arkadaşlar, şu an Amsterdam’dayım. Çantamla beraber pasaportum, laptopum ve her şeyim çalındı. Bir sonraki sayfada size çantayı ve konumun nerede olduğunu yazacağım. Genelde değerli eşyaları alıp pasaportları ve çantayı bir yere atıyorlarmış. Ben Amerika’da çok önemli bir sahneye çıkacaktım ve pasaportumu bulmam lazım. Bulana çok büyük dualar edeceğim"