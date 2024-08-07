Aleyna Tilki’ye siber saldırı. ‘Babana yollarız’ diyerek tehdit ettiler

Sabah’tan Arzu Kaya’nın haberine göre; Şarkıcı Aleyna Tilki'nin kişisel bilgilerini ele geçiren İ.Y., bu bilgileri Tilki'nin babası ve asistanına göndererek yaymakla tehdit etti.

İ.Y., Tilki'nin kimlik bilgileri, ev adresi ve diğer özel bilgilerini paylaştı.

Tilki, avukatı aracılığıyla savcılığa başvurdu. Savcılık, İ.Y.'nin kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirdiğini ve yaymakla tehdit ettiğini belirledi.

Şüpheli, hesabının çalındığını iddia etse de savcılık bu savunmayı kabul etmedi ve İ.Y.'nin 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasını talep etti.

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000 tarihinde Konya'da doğmuş Türk şarkıcı ve söz yazarı.

İlk olarak 2014 yılında "Yetenek Sizsiniz Türkiye" yarışmasına katılarak dikkatleri üzerine çekti.

2016 yılında Emrah Karaduman ile birlikte çıkardığı "Cevapsız Çınlama" adlı şarkı ile büyük bir çıkış yaptı ve bu şarkı YouTube'da milyonlarca kez izlendi.

Tilki, genç yaşına rağmen müzik kariyerinde hızlı bir yükseliş gösterdi ve "Sen Olsan Bari", "Yalnız Çiçek" gibi hit şarkılarla popülerliğini artırdı.

2019 yılında Warner Music Group ile anlaşma imzalayarak uluslararası müzik piyasasına adım attı ve İngilizce şarkılar yayınlamaya başladı.

Ayrıca, Aleyna Tilki oyunculuk kariyerine de adım atarak Exxen platformunda yayınlanan "İşte Bu Benim Masalım" dizisinde başrol oynadı.

Sanatçı, müzik ve oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla da sıkça gündeme geldi.