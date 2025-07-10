Aleyna’dan uzak dur demişti! Evleri ayırdılar Yunus Emre Özden ve Beria Özden boşanıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aleyna’dan uzak dur demişti! Evleri ayırdılar Yunus Emre Özden ve Beria Özden boşanıyor

Survivor All Star'ın geçtiğimiz yıl en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yunus Emre Özden’in, Aleyna ile yakınlaşması gündeme bomba gibi düşmüştü. Özden’in karısı Beria Özden'den dikkat çeken boşanma açıklaması geldi.

Geçtiğimiz sezon Survivor All Star’da sıkça tartışma konusu olan Yunus Emre Özden, yarışmadaki hareketleriyle gündem olmuştu.

Aldığı cezalar, kadın yarışmacılarla yakın tavırları derken Aleyna ile olan samimi diyalogları sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Yunus Emre için “Survivor’da harem kurdu” gibi yorumlar bile yapılmıştı.

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“ALEYNA’DAN UZAK DUR”

Bu süreçte, Yunus Emre’nin eşi Beria Özden’in, kocasının Aleyna ile yakınlığından rahatsızlık duyduğu ve “Aleyna’dan uzak dur” diyerek uyarıda bulunmuştu.

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Aynı dönemde çiftin bebeklerini kaybetmesi, ilişkilerindeki gerginliği artıran bir diğer faktör olmuştu. Uzun süredir boşanma iddialarıyla gündemde olan çiftle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

“EVLERİ AYIRDIK”

Özden, boşanma iddialarını doğruladı. Özden, yaptığı açıklamada, “Ayrılık kararı aldığımız doğrudur. Henüz boşanma gerçekleşmedi, ancak evleri ayırma kararı aldık. Mahkeme sürecindeyiz. Biraz birikmişlikler var” dedi.

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EŞİYLE OLAN TÜM FOTOĞRAFLARI KALDIRDI

Sosyal medya hesabından eşiyle olan tüm fotoğrafları kaldıran Özden, son paylaşımında ise duygusal bir mesajla dikkat çekti:

“Ben kendime dönüyorum. Ve bu dönüşte ne kaybettiklerim, ne kırgınlıklarım. Yalnızca ben kalıyorum. Ve bu bana yeter.” Özden’in açıklamaları, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

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