Hafif makyajla yenilenen modeldeki en büyük değişiklik 1.5 160 beygirlik hibrit motorun gücünün 160 dan 175 beygire çıkartılması diyebiliriz. Bu versiyonda 7 ileri otomatik şanzıman sunuluyor.

Dizel motor’u halen ürün gamında tutan ender modellerden olan Tonale bu güzellikte aynen devam ediyor. 1.6 litrelik turbo dizel motor 130 beygir güç üretiyor ve 6 ileri otomatik şanzımanla kombine ediliyor.

Birde Plug-in hibrit versiyon var Tonale’de ve en güçlü versiyon o.

1.3 Benzinli 270 beygir gücünde 6 ileri otomatik şanzımanla karşımıza çıkıyor.

Ölçülerinde bir değişiklik yok makyajlı Tonalenin. Uzunluk 4.530 mm genişlik 1.840 mm yükseklik ise 1.600 mm aracın bagaj hacmi 500 litre olarak aynen devam ediyor.

Alfa Romeo markası yeni Tonale’de gereksiz görünen birkaç donanımı opsiyon listesinden çıkartarak aracın başlangıç fiyatını şu an satılan versiyondan daha uygun tutmak istiyor.