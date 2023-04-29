Alfons Groenendijk: İstikrarımız yok

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor'da teknik sorumlu Alfons Groenendijk, galibiyeti aldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

"BEŞİKTAŞ KARŞISINDA DA OYNAMAK İSTİYORUZ"

Futbolda taktik disiplinin çok önemli olduğunu vurgulayan Groenendijk, "Bir gol daha bulup maçı erken koparabilirdik. Yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik ve son dakikada rakibe net bir şans verdik. Futbol; mücadele, azim, istek ve hırstan ibarettir. Bunları da eklediğinizde bugün gelen 3 puanın önemi arttı. Tüm bunları sahaya yansıtıp 3 puan aldığımız için ayrıca mutluyum. Bugünkü skor bizi daha rahat bir konuma taşıdı. 3 puanı getirecek oyunu Beşiktaş karşısında da oynamak istiyoruz" diye konuştu.

"İSTİKRARIMIZ YOK"

Hafta içinde takımla gereken tüm konuşmaları yaptıklarını ve takım ruhunu geri getirmek için yapılan toplantıların işe yaşadığını da sözlerine ekleyen Alfons Groenendijk "Son 2 maça gol yiyerek başlayan bir Antalyaspor vardı, bugün tam tersi bir durum oldu. Bu sene istikrarsızız. Oyun ve skor anlamında istikrarımız yok. Bunu başarabilseydik ligde daha farklı pozisyonda olurduk. Bugün, nasıl oynamamız gerektiğinin cevabını veren futbolcu topluluğu vardı. Bu işin sırrı da burada gizli" dedi.