Alfred siklonu Avustralya'yı vurdu! 428 bin kişi elektriksiz kaldı: Yeni Güney Galler'de 1 ölü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Avustralya'nın Queensland ve Yeni Güney Galler eyaletlerini etkisi altına alan Alfred Siklonu, şiddetli rüzgarlar ve sel felaketine yol açtı. Queensland'de 428 bin 540 kişi elektriksiz kalırken, Yeni Güney Galler'de bir kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde dün karaya çıkan Alfred Siklonu nedeniyle 428 bin 540 kişi elektriksiz kalırken, Yeni Güney Galler eyaletinde dün 1 kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.

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Dünyanın en küçük kıtası ve en büyük ülkelerinden biri olan Avustralya'yı Alfred Siklonu vurdu. Queensland eyaletinde dünden bu yana etkili olan tropikal siklon şiddetli rüzgarlara ve sele neden oldu.

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Eyalette ağaçlar devrildi, araçlar suya gömüldü. Enerji dağıtıcısı Energex, eyaletin güneydoğusunda 428 bin 540 kişinin elektriksiz kaldığını bildirdi.

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"ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DE DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR"

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yaptığı açıklamada, "Queensland ve Yeni Güney Galler'in kuzeyindeki durum ani sel ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle çok ciddi olmaya devam ediyor. Şiddetli yağışların, rüzgarların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor" dedi.

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METEOROLOJİDEN "ANİ SEL" UYARISI

Avustralya Meteoroloji Bürosu, bugün ani sellere yol açabilecek şiddetli yağışların olacağını ve eyaletin başkenti Brisbane'in yanı sıra Queensland'in Ipswich, Sunshine Coast ve Gympie gibi bölgesel merkezlerini de etkileyebileceğini söyledi. Büro, eyalette saatte yaklaşık 90 kilometre şiddetinde rüzgarların da mümkün olduğunu aktardı.

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EĞİTİM KARARI BUGÜN VERİLECEK

Brisbane Havalimanından yapılan açıklamada, devam eden hava şartlarının uçuş programını etkileyebileceği belirtildi.

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Eyalet Başbakanı David Crisafulli, Queensland'de kötü hava şartları nedeniyle kapalı olan yaklaşık bin devlet okulunun yarın yeniden açılıp açılmayacağına bugün karar verileceğini söyleyerek, "Bazı önemli hasarların devam ettiği Gold Coast hariç, güvenli olan yerlerde okullar yeniden açılacak. Güç kaybı ve ulaşımla ilgili sorunlar var" açıklamasını yaptı.

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YENİ GÜNEY GALLER'İN KUZEYİNDE 1 ÖLÜ

Yetkililer, Yeni Güney Galler'in kuzeyinde bir kişinin sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini, Lismore kenti sakinlerine yardıma giden 2 Avustralya savunma gücü aracının ise yolda bir çarpışmaya karışarak birkaç görevlinin yaralanmasına neden olduğunu aktardı.

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