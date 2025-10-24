Artık savaşın sesi değişti. Ne tankların gürültüsü, ne jetlerin uğultusu…

Yeni savaş, telefon ekranında kaydırılan birkaç saniyelik görüntüde, sabah işe giderken göz atılan haber akışında, akşam yorgunlukla açılan sosyal medya sayfasında yaşanıyor.

Bugün bir toplumu sarsmak için sınırları aşan ordulara gerek yok.

Birkaç iyi hazırlanmış içerik, sahte bir profilden yayılan söylenti, manipüle edilmiş bir video… Hepsi birer dijital kurşun. Üstelik hedefi tam isabetle buluyor. İnsan zihnini.

Ürkütücü olan da savaşın sessizliği!..

Eskiden savaş başladığında sirenler çalardı. Şimdi öyle değil. Sabah uyanıyoruz, telefonumuza bakıyoruz, bir haber zihnimize yerleşiyor.

Doğru mu, yanlış mı? Çoğu zaman düşünmeden kabul ediyoruz. Algı operasyonu sorgulamayanlar için yazılıyor.

Gündelik hayatta bunun örneklerini görmek zor değil.

Bir gün bir ülke hakkında kötü haberler yağmur gibi düşüyor ekranlara. İki gün sonra aynı ülkenin başka yüzü öne çıkarılıyor. İnsanların kafası karışıyor. Dün dost bildiği, bugün düşman oluyor.

“Ben neye inanacağım?” sorusu sorulmadan, duygular yön değiştiriyor.

Sosyal medyada yayılan sahte bir fotoğraf. Altına atılan binlerce yorum, öfkeyle yazılmış cümleler, nefretin büyümesi…

Günün sonunda kimse fotoğrafın gerçek olup olmadığını merak etmiyor. O anda hissedilen öfke, gerçeğin önüne geçmiş oluyor.

Algı operasyonunun amacı da bu zaten.

Güveni aşındırmak. İnsanların kafasında belirsizlik yaratmak, korku ekmek, toplumun bağlarını gevşetmek. Başardıklarında sokaklara tek bir asker sürmeye bile gerek kalmıyor.

Çağımızın en kritik sorusu çok basit ama yakıcı!

Gerçek nedir? Felsefe kitaplarının sorusu olmaktan çıktı, gündelik hayatın sorusu haline geldi. Hangi kaynağa güveneceğiz? Hangi görüntü sahici? Hangi söz kurgu? Cevap aramak bir tür kişisel savunma hattı kurmak demek.

Dönüşüm fark edilmeden gerçekleşiyor. Dün kesin gözüyle bakılan bir kanaat, ertesi gün sessizce tersine çevrilebiliyor. Patlama yok, duman yok, siren yok. Sadece birkaç satır, birkaç paylaşım, birkaç cümle… Ve düşünceler yerinden oynuyor.

Biz mi düşünüyoruz, yoksa düşünceler çoktan bizim için mi üretiliyor? Sorusunun cevabı meraktan öteye geçti. Kendi kararlarını, kimliğini, inançlarını korumak isteyen herkes için hayati bir ihtiyaç.

Belki de biraz yavaşlamak gerek. Her gördüğümüz haberi paylaşmadan önce bir nefes almak. Her duyduğumuz sözün kaynağını sorgulamak.

Bilgi savaşlarının en büyük silahı hız; gerçek çoğu zaman hızla kayboluyor, yalan ise hızla yayılıyor.

Sessizlik bazen en yüksek alarm sesidir. Gürültü yok, siren yok, panik yok. Zihinler kuşatma altında. Kuşatmayı kırmanın yolu da bağırmak yerine biraz susmak, biraz şüphe etmek, biraz düşünmek.

Hakikat, ancak sessizlikte yeniden duyulabilir…