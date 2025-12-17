İngiliz dış istihbarat servisi MI6 Başkanı Blaise Metreweli, Eylül ayında başladığı MI6 başkanlığı görevindeki ilk kamuya açık konuşmasında, uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yaparken “İşimizin çoğunu, MI6 binası dışında, gözlerden uzakta, dünyanın başka yerlerinde, gizlice, bize güvenen ajanlar devşirip çalıştırarak, İngiltere'yi ve dünyayı daha güvenli hale getirecek sırları paylaşarak gerçekleşiyoruz.” dedi.

Metreweli, MI6'nın her yerde olduğunu, profesyonel kariyerinde de ajan devşirip çalıştırdığını belirterek, “30 yıla yaklaşan kariyerimde, hasım topraklarda ajan devşirip çalıştırma da yaptım, savaş bölgelerinde operasyonlar yürütüp tehditleri yok etme ve barışı destekleme operasyonları da yönettim.” ifadesini kullandı.

Metreweli, “Gücü birleştiren bilgi artık bir silah haline geldi. Yanlış bilgiler, gerçeklerden daha hızlı yayılıyor, toplumları bölüyor, gerçeğin yönünü değiştiriyor. Bağlantının süper, yalnızlığın derin olduğu bir çağda yaşıyoruz. Algoritma, bizi yönlendiriyor, kamusal alanımızı paramparça ediyor. Güven çöktükçe ortak doğruluk anlayışımız da bir toplumun en büyük kaybı olacak şekilde çöküyor.” dedi.

***

İngiltere Dış İstihbarat Servisi’nin önceki Şefi Richard Moore da emekliye ayrılmadan önce, 19 Eylül’de İstanbul’da basın toplantısı düzenlemiş ve Rus halkına çağrıda bulunarak “Rusya’da paylaşacak gerçekleri ve bunları paylaşma cesareti olan kadın ve erkekleri MI6 ile iletişime geçmeye davet ediyorum. Dünya standartlarında bir kuruluşla çalışıyor olacaksınız. Sizi güvende tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İhtiyaçlarınız ve istekleriniz her şeyden önemli olacaktır. Bir fark yaratmanıza yardımcı olabiliriz” demiş ve “Yeni web portalımız Silent Courier aracılığıyla bize çevrimiçi olarak güvenli bir şekilde ulaşabilirsiniz.” diye yol da göstermişti.

İsrail istihbarat servis MOSSAD’ın ise tıpkı CIA gibi sosyal medyanın yanında sinema yoluyla ajan devşirmek için Neftlix’i kullandığına dair bilgiler de var.

***

Türkiye’de ise Milli İstihbarat Akademisi, “İsrail-İran Savaşı ve Türkiye İçin Dersler” başlıklı analizinde, İran’daki başarısız güvenlik politikalarının ve iç zaafların Tel Aviv'in içeriye sızmasını kolaylaştırdığı vurgulanmış, aynı senaryonun Türkiye’de de devreye alınabileceğine, özellikle sosyal kırılganlıkların, etnik ve dini fay hatlarının istismar edilebileceğine dikkat çekilmişti.

Milli İstihbarat Akademisi, Türkiye’ye yönelik benzer bir sızma ve istihbarat operasyonunun önlenmesi için “birlik ve kardeşlik duygusunun güçlendirilmesi, ekonomik-sosyal reformların sürdürülmesi ve dijital alandaki manipülasyonlara karşı stratejik farkındalık geliştirilmesi” gerektiğini ifade etmişti.

Bu arada Aydınlık gazetesi, NATO’nun Türk üniversitelerinden ajan devşirmeye çalıştığına dair bir haber yayınlamıştı.

Esasen, İngiltere, akademik kariyer için gönderilen Türk gençlerine, Türkiye’nin etnik, dini ve sosyal sorunlarıyla ilgili araştırma-tez konuları vermekte, böylece paha biçilmez değerde istihbaratı bedava elde etmektedir.

ABD kökenli sosyal medya kuruluşları ise istihbarat servisleriyle işbirliği içinde, algoritmayı sadece insanların arama verilerine göre reklam yayınlamak veya insanları yönlendirmek için değil konum bilgilerinin de ışığında, kimin kimle ilişkide olduğunu, kimin kiminle ne zaman bir araya geldiğini ne gibi siyasi faaliyette veya eylemde bulunduğunu veya bulunabileceğini, devşirilmeye müsait olup olmadığını belirlemek için de kullanıyor...

Kısacası, sosyal medyada paylaştığınız her mesaj veya fotoğraf, sadece siz değil, arkadaş çevreniz ve sizin ve onların bütün ilişkileri, bütün verileri hakkında istihbarat servislerinin bedava ulaştığı bilgiler oluyor. Bütün bu veriler, yapay zekâyla birkaç saniye içinde değerlendirilebiliyor. 7’den 70’e herkes gözetleniyor...

***

Avustralya Hükümeti’nin, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasayla yasaklaması, sadece çocukları korumak için değil biraz da bu sebepledir.

Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

“Avustralya hükümeti, yasayla, algoritmaların ve zararlı içeriklerin gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor” diye açıklama yapıldı ama bir de bunun tersini düşünmek gerekir... Gençlerin ürettiği içeriklerin, bir toplumu aynası olması gibi...

Hani Türk atasözünde “çocuktan al haberi” denilir ya, istihbarat servisleri de bilgiyi çocuklardan daha kolay alıyor!