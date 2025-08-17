Ali Abbas Ertürk’ten örgüte teşekkür mesajı

AKSARAY / METİN KURT

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) yurt genelinde sürdürdüğü “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 46’ncısı Kırşehir’de gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla düzenlenen miting, Cacabey Meydanı’nda onbinlerce vatandaşın katılımıyla adeta demokrasi şölenine dönüştü.

Mitingde Kırşehir halkı, haksızlığa ve adaletsizliğe karşı tepkisini yüksek sesle dile getirirken, Genel Başkan Özgür Özel vatandaşlarla buluşarak Türkiye’nin geleceğine dair mesajlar verdi. Cacabey Meydanı’nı dolduran kalabalık, sloganlar ve alkışlarla CHP liderine büyük destek gösterdi.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Yurtiçi Örgütlenme Koordinatörü Ali Abbas Ertürk, mitingin ardından yaptığı açıklamada Kırşehir örgütüne ve katkı sunan herkese teşekkür etti. Ertürk, şu ifadeleri kullandı:

“Millet iradesine sahip çıkıyor mitinglerimizin 46’ncısını Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılımlarıyla Kırşehir’de gerçekleştirdik. Onbinlerce Kırşehirli hemşehrimiz haksızlığa, adaletsizliğe karşı isyanını Cacabey Meydanı’nda güçlü bir şekilde toplanarak gösterdiler. Genel Başkanımız’ı, Kırşehir halkıyla buluşturan bu büyük organizasyona katkıları nedeniyle; bir hafta boyunca birlikte çalıştığımız il yöneticilerimize, ilçe başkanlarımıza, Kadın Kollarımıza, Gençlik Kollarımıza, Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu’na, Milletvekilimiz Metin İlhan’a ve İl Başkanımız değerli dostum Şeref Baran Genç’in şahsında tüm Kırşehir örgütümüze teşekkür ediyorum.”

Miting, coşkulu kalabalığın katılımıyla CHP’nin son dönemde Anadolu’da yükselen örgütlenme ve halkla bütünleşme hamlesinin bir yansıması olarak değerlendirildi.