YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi ve Yurtiçi Örgütlenme Koordinatörü Ali Abbas Ertürk, Türkiye’de son günlerde yaşanan siyasi gelişmelere sert sözlerle tepki gösterdi. “Bir Diktatörün Günlüğü” başlıklı açıklamasında Ertürk, Ekrem İmamoğlu’nun yeniden tutuklanması, Tele1 Televizyonu’na kayyum atanması ve muhalefetin kazandığı bir belediyenin masa başı oyunlarıyla iktidara geçirilmesini “demokrasi cinayeti” olarak nitelendirdi.

“Bu Olaylar Dominik’te Değil, Türkiye’de Yaşanıyor”

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ertürk, Türkiye’nin hızla otoriter bir rejime sürüklendiğini belirtti. “Bir diktatörün günlüğü” diyerek sıraladığı olayları şu ifadelerle dile getirdi:

“Karşısında rakip olan ve anketlerde en az 20 puan farkla seçimi kazanacağı görülen Cumhurbaşkanı adayı, casusluk iddiasıyla bir kez daha tutuklandı.

Muhalif yayın yapan Tele1 Televizyonu’na kayyum atandı.

Muhalefet tarafından 75 bin oyla kazanılan bir belediye masa başında alınarak, 19 oyla iktidar partisine teslim edildi.

Bu gelişmeler Dominik Cumhuriyeti’nde yaşanmıyor dostlar; maalesef güzel ülkemiz Türkiye’de yaşanıyor. Demokrasimiz, tüm dünyanın gözü önünde öldürülüyor.”

“İmamoğlu’ndan Casus Olmaz”

Ertürk, açıklamasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik casusluk suçlamalarına da sert tepki gösterdi.

“Ekrem İmamoğlu, bu milletin defalarca seçip yetkilendirdiği bir belediye başkanıdır. 15,5 milyon oyla belirlenmiş Cumhurbaşkanı adayıdır. Ekrem İmamoğlu’ndan casus olmaz.”

diyen Ertürk, asıl yargılanması gerekenlerin iktidar sahipleri olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Eğer bu ülkede birisi casusluktan yargılanacaksa o kişi, devletin 100 yıllık sır odasına (kozmik oda) FETÖ’cü hakimleri sokan ve izni ben verdim diye övünen Recep Tayyip Erdoğan’dır.”

“Demokrasi Sevdalısı Milyonlarla O İktidarı Senden Alacağız”

Ertürk, iktidarın tüm baskılarına rağmen CHP’nin ve muhalefet güçlerinin demokrasi mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

“Hırsız dedik inandıramadık, casus dersek inandırabilir miyiz çabası beyhude bir çabadır. Sen, iktidarını vermemek için her yolu denesen de; biz, demokrasi sevdalısı milyonlarla o iktidarı senden alacağız.”

ifadelerini kullanan Ertürk, Türkiye’de demokrasinin yeniden inşa edilmesi için toplumsal dayanışma ve adalet mücadelesine devam edeceklerini belirtti.

“Türkiye Hak, Hukuk ve Adalet Mücadelesinden Vazgeçmeyecek”

CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Abbas Ertürk’ün açıklaması, özellikle muhalefet çevrelerinde geniş yankı buldu. Ertürk’ün “Bir Diktatörün Günlüğü” vurgusuyla yaptığı çıkış, Türkiye’de ifade özgürlüğü, hukuk devleti ilkesi ve seçim güvenliği konularında yaşanan endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Ertürk’ün mesajı, CHP tabanı ve demokratik kitle örgütleri tarafından “karanlığa karşı direniş çağrısı” olarak yorumlanırken, kamuoyunda da “demokrasiye sahip çıkma” yönünde güçlü tepkilerin gelmesine neden oldu.