Ali Akman kulüp bulamıyor. Frankfurt satışa çıkardı

Galatasaraylı amcası Ayhan Akman’ın organizasyonuyla Bursaspor‘a hiç haber vermeden İstanbul Riva’daki Ümit Milli Takım kampında attığı gizli saklı imzayla Alman ekibi Eintracht Frankfurt‘a transfer olmuştu.

Fakat Ali, o günden sonra yeşil sahalarda beklentilerin çok altında kaldı!

Alman kulübü tarafından Göztepe‘ye kiralık verilen Vakıfköylü santrafor, İzmir ekibinde 1 tane bile gol atamadı ve büyük bir hayal kırıklığı yarattı!

Şimdilerde 21 yaşındaki suskun golcü Ali’nin, Eintracht Frankfurt Kulübü tarafından satış listesine konulduğu bildirildi. Menajerinin birçok kulüple görüşmesine rağmen henüz hiçbir takımla anlaşamadığı öğrenildi. Para için aniden Bursaspor’dan ayrılınca yeşil-beyazlı camianın büyük tepkisini çeken Ali Akman’ın kariyerini nasıl sürdüreceği merakla bekleniyor. Kaynak: Bursasporx