Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’na atanan isim belli oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanlığını yürütmekte olan Ali Arif Özzeybek Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’na atandığı söyleniyor. Peki, Ali Arif Özzeybek kimdir görevi ne? Ali Arif Özzeybek Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na mı atandı?

Ali Arif Özzeybek daha önce bir dönem CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanlığını yapmış, son zamanlarda ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanlığını yürütmekteydi. Peki, Ali Arif Özzeybek kimdir görevi ne? Ali Arif Özzeybek Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na mı atandı?

ALİ ARİF ÖZZEYBEK ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜR VE CEMEVİ BAŞKANLIĞI'NA MI ATANDI?

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’na atanan isim belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’na Ali Arif Özzeybek atandı.

9 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nda sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar ile pozisyon unvanları ve asgari nitelikler de belirlenmişti. Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak ‘Alevi-Bektaşi Cemevi Önderi' ile ‘Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı' unvanlarında sözleşmeli personel istihdam edilebilecek.

Alevi-Bektaşi Cemevi Önderi’nin Alevi-Bektaşilik yolunda temayüz etmiş olması veya cemevlerinde erkan hizmeti yürütülmesinde bulunmuş olması gerekiyor.

Yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre istihdam edilecek Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı kadrosu için de Alevi-Bektaşilik alanında uzmanlaşmış olması ve alanıyla ilgili araştırma çalışmalarında bulunması şartı aranıyor.

ALİ ARİF ÖZZEYBEK KİMDİR?

Ali Arif Özzeybek, 1964’te Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni bitirdi. 1991 yılında ABD’de İmplant Eğitimi aldı. 1996 yılında Texas üniversitesi Periodontoloji bölüm başkanı olan Prof. Dr. Roland Meffert ile birlikte ICOI Meffert Implant Enstitüsünü kurdu.

1998 yılında Flash Tv'de altı ay süresince haftada 1 saat canlı yayında sağlık programı yaptı.

1997 yılında Junior Chamber ve bir gazetenin iş birliği ile düzenlenen Yılın En Başarılı Gençleri yarışmasında “Bilimsel Önderlik” kategorisinde Türkiye'nin en başarılı genci seçildi. Dünyanın en başarılı gençleri yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.

2004 yılında akademisyen, siyaset bilimcilerle beraber Gelecek Bilimi Derneği’ni kurmuş ve derneğin başkanlık görevini üstlendi.

2010 yılında ICOI Avrupa kongresi 2014 yılında Dünya Kongresi başkanlığını yaptı.

Ziya Baba Bektaşi Vakfı’nın da eski başkanı olan Özzeybek, 2011-2018 yılları arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanlığını yaptı. Özzeybek, 2018 yılında CHP’den istifa etti.

Daha sonra AK Parti’ye katılan Özzeybek, 24 Mart 2021 yapılan AK Parti Olağan Büyük Kongresi’nde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) yedek üyeliğine seçildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanlığı görevini yürüten Ali Arif Özzeybek, AKP’nin son bir yıldaki Alevi açılımlarında cemevlerini ziyaret ederek görüşmeler yaptı.

Halen aktif olarak klinikte ekibi ile beraber diş hekimliği tedavileri, implant ve yumuşak doku cerrahisi uygulamaları hizmeti veren Dr Ali Arif Özzeybek, evli ve iki çocuk babasıdır.