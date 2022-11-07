7 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Babacan, Davutoğlu'nu ziyaret etti

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, altı siyasi parti genel başkanının 14 Kasım’daki toplantısı öncesinde; Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti.  

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 19:07
Takip Et

Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti

Babacan, Davutoğlu'nu ziyaret etti
+
Aa
-

Altı siyasi parti genel başkanı, 14 Kasım’da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde bir araya gelecek. Babacan, zirve öncesinde bugün ilk olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti. Babacan, daha sonra Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

Babacan, yarın saat 12:00’de Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret edecek. Altılı masa, 14 Kasım Pazartesi günü DEVA Partisi Genel Merkezi’nde toplanacak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
1
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
2
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
3
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
4
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Önce simit sonra yat gezisi yaptı. 8 sahil güvenlik, kıyı emniyeti deniz polisi botu koruma yaptı. CHP’li vekil videosunu paylaştı
5
﻿Önce simit sonra yat gezisi yaptı. 8 sahil güvenlik, kıyı emniyeti deniz polisi botu koruma yaptı. CHP’li vekil videosunu paylaştı
﻿Önce simit sonra yat gezisi yaptı. 8 sahil güvenlik, kıyı emniyeti deniz polisi botu koruma yaptı. CHP’li vekil videosunu paylaştı
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
6
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿Kocaeli Üniversitesi personel alacak
7
﻿Kocaeli Üniversitesi personel alacak
﻿Kocaeli Üniversitesi personel alacak
﻿Gelin kaynana kavgasında kan aktı. Birbirlerini bıçakladılar
﻿Gelin kaynana kavgasında kan aktı. Birbirlerini bıçakladılar
﻿Gelin kaynana kavgasında kan aktı. Birbirlerini bıçakladılar
﻿Babacan, Davutoğlu'nu ziyaret etti
﻿Babacan, Davutoğlu'nu ziyaret etti
﻿Babacan, Davutoğlu'nu ziyaret etti
﻿Borsa günü rekorla tamamladı
﻿Borsa günü rekorla tamamladı
﻿Borsa günü rekorla tamamladı
﻿Ağrı Valiliği'nden 7 vatandaşın hayatını kaybettiği kazayla ilgili açıklama
﻿Ağrı Valiliği'nden 7 vatandaşın hayatını kaybettiği kazayla ilgili açıklama
﻿Ağrı Valiliği'nden 7 vatandaşın hayatını kaybettiği kazayla ilgili açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.