Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ekşi Sözlük'te yazarların kendisine yönelttiği Altılı Masa, adaylık tartışmaları ve AKP döneminde yaşadıklarına dair en çok merak edilen sorulara yanıt verdi.

"AK Parti döneminde içinde bulunup pişman olduğunuz en büyük olay nedir?" sorusuna Babacan, "Biliyorsunuz 2017'de bir referandum yapıldı, başkanlık sistemi halk oyuna sunuldu. 2015'te ben 'siyasetten çekiliyorum, konuşmayacağım' kararı almıştım. Keşke 2017'de avaz avaz bağırıp 'bu yanlış referanduma evet demeyin' deseydim" dedi.

Babacan'ın sorulara yanıtları şu şekilde:

Ziwisder kullanıcı adlı bir yazar tarafından Babacan'a "AK Parti dönemine dair içinde bulunup pişman olduğunuz en büyük olay nedir?" diye soruldu.

Babacan, bu soruya "Biliyorsunuz 2017'de bir referandum yapıldı, başkanlık sistemi halk oyuna sunuldu. 2015'te ben 'siyasetten çekiliyorum, konuşmayacağım' kararı almıştım. Keşke 2017'de avaz avaz bağırıp 'bu yanlış referanduma evet demeyin' deseydim" yanıtını verdi.

"ADAYI BELİRLEMEK BU KADAR ZOR MU?"

Jimmy49 isimli bir yazar tarafından ise "Oy güvenliğini nasıl sağlayacaksınız?" ve "Adayı belirlemek, bu kadar zor mu?" sorusu yöneltildi.

Babacan'ın bu sorulara yanıtı ise şöyle oldu:

"200 bin sandığın başına 6'lı masa olarak en az 5'er görevli yerleştireceğiz. Oy kullanılacak 50 bin binaya avukatlar görevlendireceğiz. Sağlam bir bilgi işlem sistemiyle tek bir oyun dahi zayi olmayacağına başladık. Seçim günü hazır olacağız.

Hayır çünkü henüz aday belirlemeye başlamadık. Geçiş sürecinin yol haritası oluşturulacak. Tek bir seçim beyannamesi yani hükümet programı hazırlanacak, arkasından da aday belirlenecek. Sürecin başında ne açıkladıysak aynı sırayla devam ediyoruz. süreç tıkır tıkır işliyor."

Babacan, Tekkalan isimli yazarın "Altılı Masa'nın aday belirleme sürecinde her parti adaylarını getirip tek toplantıda karar mı verilecek, yoksa adaylar belirlenip anket sonucuna göre mi karar alınacak?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Bu süreç Türkiye'de ilk defa işleyecek bir süreç olarak tabii ki anketlere bakacağız ama anketler her şey değil. Biz teşkilatlarımızın genel merkez kurullarımızın görüşünü alacağız. Arkasından masadaki diğer partilerle oturup karşılıklı olarak istişare etmeye başlayacağız. Ama önce seçim beyannamesi, önce geçiş sürecinin yol haritası."

"UMARIZ FAZLA ANLAŞMAZLIK ÇIKMAZ"

Ali Babacan, Treaic adlı yazarın "6'lı masada aday çıkarma konusunda anlaşmazlıklar var mı?" sorusuna ise "Henüz görüşmeye başladık umarız fazla bir anlaşmazlık çıkmaz" cevabını verdi.