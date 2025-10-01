Ali Babacan ekonominin patronlarını sınıfta bıraktı! "Yanlışı savunuyorlar"

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan halkın gündeminin ilk sırasında yer alan ekonomik kriz, hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, yoksulluk, gelir dağılımı ve vergi adaletsizliği, yüksek faizler, dış kaynak girişlerinin durması gibi sorunlarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Babacan, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) geçmişte kendilerinden de maaş ve ücret zamlarının 'gerçekleşen değil, beklenen enflasyona göre yapılmasını' istediğini ancak reddettiklerini belirterek, "Şimdi ise IMF olmaksızın IMF talepleri uygulanıyor. Beklenen enflasyon hedefine göre maaşa zam yapılıyor. Ortada bir ekonomik program, yapısal reform yok, sadece faiz indirme-bindirme var. Cevdet Bey ve Mehmet Bey gittikçe bilerek yanlışı savunuyorlar" dedi.

"MEHMET BEY İSTESE BİLE ERDOĞAN YAPTIRMAZ ONLARA"

Babacan şunları aktardı:

"Şimdi faiz artırmak, vergi artırmak aslında 86 milyondan alıp bir avuç insana kaynak aktarmak. Başka bir şey değil. Vergilere baktığımızda çoğu dar gelirli geniş kitlelerin ödediği vergiler. KDV gibi, ÖTV gibi vergiler. Mesela zenginlerin ödediği vergilerle ilgili bir değişiklik oldu mu? Hayır. Program ilk açıklandığında hatırlarsanız yapısal reformlar arasında servet vergisi vardı. Borsa kazançlarının vergilendirilmesi vardı. Onların hepsinden vazgeçildi. Onların hiçbirini yapamazlar. Yani programa yazarlar ama yapamazlar. Çünkü o servet vergisi alınacak kişiler, hele hele onların en büyükleri iktidara en yakın olan insanlar. İktidar toplumdan koptuğu için geniş kitlelere vergi salmak konusunda gayet rahat. Ama her gün cepten cepe ya da yüz yüze konuşabildikleri, kahir ekseriyeti zaten servet sahibi insanlar. Dolayısıyla böyle bir şey geldiği anda öncelikle onlar rahatsız olur. O yüzden bu iktidar servetten vergi alamaz. Kamu İhale Kanunu'nun AB standartlarında değiştirilmesi öncelikli fasıllardan birisi. Ama 3. OVP çıktı, gündeme bile gelmedi. Mümkün değil, yapmazlar, yapamazlar yani. Çünkü bu kadar nemalanan var. Öyle bir şey yapma ihtimallerini ben görmüyorum. Mehmet Bey ve Cevdet Bey istese bile Erdoğan yaptırmaz onlara"

"ÜLKEYİ SEÇİME GÖTÜRECEĞİNİ ZANNETMEM"

Babacan ayrıca, “Erdoğan’ın kaybedeceğini ya da zayıflayacağını bile bile ülkeyi seçime götüreceğini zannetmem” ifadelerini söylerek şunları ifade etti:

“Eğer bir şekilde Erdoğan'ın tekrar aday olmasının önünü açacak bir formül aranıyorsa eğer bu formül anayasa değişikliğiyle yapılamazsa o zaman ne olacak? Seçim biraz erkene alınacak. Biraz erkene alınacak ki o da Meclis kararıyla Erdoğan tekrar aday olabilsin. Şu anda tamamen öncelikleri bu.”

