Ali Babacan: “Erdoğan ömrü yettiği sürece, koltuğu bırakmak istemiyor, ‘kırk artı birle’ yeniden seçilmek istiyor”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hasan Basri Akdemir YouTube kanalında gündemi değerlendirdi. Hasan Basri Akdemir’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda kullandığı “Milletin takdiriyle geldiğimiz bu koltuklarda ebediyen oturacak değiliz. Emrihak vâki bulduğunda kara toprağa döneceğiz” ifadelerine karşı Babacan’ın değerlendirmelerini sordu.

Babacan, Erdoğan’ın kullandığı ifadeleri, “Ben, ömrüm yettiği sürece, koltuğumu bırakmayacağım'" şeklinde okuduğunu belirtti ve “Kaç yıldır yeni anayasa, yeni anayasa... Peki, muradın nedir ya bir söyle, anlayalım. Söylemiyor. Biz de şüpheleniyoruz tabi'" dedi.

Akdemir’in "'Erdoğan’ın ifadelerinde seçimleri kaybederek veya görevinden emekli olarak koltuğunu bırakma gibi bir söylemin yer almadığını'" belirtmesi üzerine Babacan, şöyle konuştu:

''Biz onun için şüpheleniyoruz yani yeni anayasa deyip durmasının aslında tek bir sebebi var. Öyle bir dönem falan değil, süre sınırını kaldırmak, ikincisi de "elli artı bir" değil "otuz beş artı birle" veya "kırk artı birle" yeniden seçilmek. Somut bir şekilde ortaya koymadığı sürece maddeleri bizim böyle bir şüphemiz var. Eğer yok böyle ir şey diyorsa, taslak ortaya çıkınca görürüz.''