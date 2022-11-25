25 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Ali Babacan Erdoğan'ın kendisine ne zaman siyaseti bırakacağını söylediğini açıkladı

Ali Babacan Erdoğan'ın kendisine ne zaman siyaseti bırakacağını söylediğini açıkladı

Erdoğan, Babacan'a 'Sen ticarete dönersin, ben vakıf işleriyle uğraşırım' demiş. 2011 seçimlerinde aday olmak istemediğini söyleyen DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Erdoğan'ın kendisine, "Üç dönemi dolduralım, sen ticarete dönersin ben vakıf işleriyle uğraşırım" dediğini aktardı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 13:33
Takip Et

Ali Babacan Erdoğan'ın kendisine ne zaman siyaseti bırakacağını söylediğini açıkladı

Ali Babacan Erdoğan'ın kendisine ne zaman siyaseti bırakacağını söylediğini açıkladı
+
Aa
-

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, önceki gün gazetecilerle bir araya geldi. Altılı Masa için, "Seçimi almamız yetmez, Türkiye’yi iyi yönetmemiz, Türkiye’yi düzlüğe çıkarmamız gerekir. Türkiye’yi iyi yönetemezsek demokrasi kaybeder, daha sert otokrasi gelir" diyen Babacan, 2011 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 2011 yılında arasında geçen bir konuşmayı da paylaştı.

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan'ın aktardığına göre, Babacan, 2011 Genel Seçimleri'nde bir daha aday olmak istemediğini o dönem başbakan olan Erdoğan'a iletmiş, Erdoğan ise Babacan'ı bir dönem daha aday olması için ikna ederek, "AK Parti tüzüğüne göre üçüncü dönemi birlikte dolduruyoruz. Sen ticarete dönersin ben vakıf işleriyle uğraşırım" ifadelerini kullanmış.

'EN BÜYÜK SORUN GÜÇ ZEHİRLENMESİ'

Tezkan yazısında konuyla ilgili şunları belirtti:

"Babacan sonra işler değişti diyor; güç zehirlenmesi oldu… Biz demeyi bıraktı ben demeye başladı. İstişarenin yerini talimat aldı.

(Yazının sonunda bir parantez açayım. Kimse 2014 yılında başbakanlığı ve AKP genel başkanlığını bıraktı, kurala uydu demesin. Fiilen hiçbir gün, hiçbir saat, hiçbir dakika bırakmadı. Bu ayrı ve önemli bir yazı konusu. Parantez kapandı)

Babacan’la aynı görüşteyim. Türkiye’nin en büyük sorunu güç zehirlenmesi…

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Bülent
25.11.2022 14:40
Erdoğan bırakamaz. Yerine damadını düşünmüştü olmadı.  
 
Deli Veli
25.11.2022 14:33
Reisss her zaman yanındayız seni biz dünya lideri yapacagiz  
 
Sayın Erdoğan kazandığı müddetçe bırakması uygun değildir, Babacan siz 2023 seçimlerini kaybederseniz bırakacakmışsınız????
25.11.2022 14:17
Sayın Erdoğan kazandığı müddetçe bırakması uygun değildir, Babacan siz 2023 seçimlerini kaybederseniz bırakacakmışsınız???  
 
TÜM YORUMLAR (12)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
1
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
2
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
3
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
4
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
5
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
6
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
﻿CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu. Genel başkan yardımcısı açıkladı
7
﻿CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu. Genel başkan yardımcısı açıkladı
﻿CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu. Genel başkan yardımcısı açıkladı
﻿Ali Babacan kadına şiddete karşı sokağa çıktı
﻿Ali Babacan kadına şiddete karşı sokağa çıktı
﻿Ali Babacan kadına şiddete karşı sokağa çıktı
﻿İzmir Ekonomi Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İzmir Ekonomi Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İzmir Ekonomi Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Bakan Muş açıkladı: 15 Milyarlık paket hemen gönderilecek
﻿Bakan Muş açıkladı: 15 Milyarlık paket hemen gönderilecek
﻿Bakan Muş açıkladı: 15 Milyarlık paket hemen gönderilecek
﻿Antalya’da yazdan kalma bir gün
﻿Antalya’da yazdan kalma bir gün
﻿Antalya’da yazdan kalma bir gün
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.