Ali Babacan Erdoğan'ın kendisine ne zaman siyaseti bırakacağını söylediğini açıkladı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, önceki gün gazetecilerle bir araya geldi. Altılı Masa için, "Seçimi almamız yetmez, Türkiye’yi iyi yönetmemiz, Türkiye’yi düzlüğe çıkarmamız gerekir. Türkiye’yi iyi yönetemezsek demokrasi kaybeder, daha sert otokrasi gelir" diyen Babacan, 2011 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 2011 yılında arasında geçen bir konuşmayı da paylaştı.

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan'ın aktardığına göre, Babacan, 2011 Genel Seçimleri'nde bir daha aday olmak istemediğini o dönem başbakan olan Erdoğan'a iletmiş, Erdoğan ise Babacan'ı bir dönem daha aday olması için ikna ederek, "AK Parti tüzüğüne göre üçüncü dönemi birlikte dolduruyoruz. Sen ticarete dönersin ben vakıf işleriyle uğraşırım" ifadelerini kullanmış.

'EN BÜYÜK SORUN GÜÇ ZEHİRLENMESİ'

Tezkan yazısında konuyla ilgili şunları belirtti:

"Babacan sonra işler değişti diyor; güç zehirlenmesi oldu… Biz demeyi bıraktı ben demeye başladı. İstişarenin yerini talimat aldı.

(Yazının sonunda bir parantez açayım. Kimse 2014 yılında başbakanlığı ve AKP genel başkanlığını bıraktı, kurala uydu demesin. Fiilen hiçbir gün, hiçbir saat, hiçbir dakika bırakmadı. Bu ayrı ve önemli bir yazı konusu. Parantez kapandı)

Babacan’la aynı görüşteyim. Türkiye’nin en büyük sorunu güç zehirlenmesi…