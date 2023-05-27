Ali Babacan: Fark sadece 2 buçuk milyon. 2 buçuk da kapanır 12 buçuk da

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Sarıyer'de konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turuna saatler kala siyaset sahnesi son hareketliliğini yaşıyor. Ali Babacan, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğin gün gün arttığını ifade etti.

Sarıyer'de konuşan Babacan Şunları söyledi:

“14 Mayıs’tan bugüne Sayın Kılıçdaroğlu’na destek gün gün artıyor. Trend yukarı. İkinci turda seçimi alma ihtimalini ben çok yüksek görüyorum. Bunu sandığa giderek başaracağız. 60 milyon seçmenin olduğu ülkede aradaki fark sadece 2 buçuk milyon. 8 buçuk milyon insan sandığa gitmemiş. 1 milyon da geçersiz oy var. Fatih Terim, ‘8 de kapanır 18 de’ diyor. 2 buçuk da kapanır 12 buçuk da” dedi.