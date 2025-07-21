Ali Babacan, Gazze'deki katliama ilişkin konuştu: "Dostunuz Trump'ı arayın"

Gazze Sivil Savunma Ajansı, İsrail güçlerinin Pazar günü insani yardım toplamaya çalışan Filistinli kalabalığa ateş açtığını ve 93 kişinin öldüğünü duyurdu. Gazzeli bir sivil, "Ormandaki hayvanları avlar gibi bize ateş ettiler." dedi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yaşanılan olaylar sonrası uluslararası topluma İngilizce bir açıklamayla çağrı yaptı.

DEVA Partisi Lideri Babacan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

" "Ormandaki hayvanları avlar gibi bize ateş ettiler." Bu sözler, Gazze’de devam eden organize saldırılarla yaşamına devam etmek zorunda olan Gazzeli bir sivilden. Her şey açık ve net: Gazze’de yaşanan çatışma değil, soykırımıdır. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, uluslararası toplumu, ABD’yi ve Avrupa hükûmetlerini bir kez daha göreve çağırıyorum: Harekete geçin. Bu soykırıma karşı sesinizi yükseltin.

"DOSTUNUZ TRUMP’I ARAYIN"

Unutmayın: Bu katliamları gerçekleştirenler de destekleyenler de er ya da geç uluslararası hukuk önünde hesap verecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, size de sesleniyorum. Kayda değer bir adım atamıyorsanız hiç değilse ‘dostunuz’ Trump’ı arayın ve aşağıdaki haberi ona da aktarın. Gazzelilerin yasını tutmak yetmez. Dünya harekete geçmeli. İnsanlığın ortak vicdanı, Gazze’de yaşananların üstesinden gelemez.”