Ali Babacan İBB'yi ziyaret etti

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında ikili açıklama yaptı.

Özgür Özel burada yaptığı konuşmada, "Haftaya başlarken hepinizin duyduklarını biz de duymuştuk. Saraçhane’ye kayyım, Barolar Birliğine kayyım, Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyım. Bir terör soruşturması, bir suç örgütü soruşturması yakıştırması ve iftirası ile karşı karşıyayız. Gözaltıların 4’üncü gününe girmiş durumdayız. Yarın sabah 06.20 itibariyle başta Ekrem İmamoğlu, Murat Çalık, Emrah Şahan ve gözaltında bulunan arkadaşlarımızın hakim karşısında kararlarının verilmesi gerekiyor. Bu süreci çok yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Aradan neredeyse tam 3 yıl geçti. Yine Saraçhane'deyiz. Yine bir haksızlık var. Yine bir hukuksuzluk var. Ve bizim de yine itirazımız var. Arkadaşlarımızla beraber demokrasi için buradayız. Hak ve özgürlükler için buradayız. Adalet için buradayız. Türkiye içinde terörsüz bir Türkiye'yle ilgili umutlar yeşeriyordu. Ekonomiden çok zor ve ağır bedelini milyonlarca vatandaşımızın ödediği bir ekonomik modelle acaba enflasyon düşer mi umutları yeşeriyordu. Tam da bu umutların yeşerdiği dönemde maalesef şu son 1 hafta içinde olanlar ülkemizdeki o tüm umutları tekrar karartan insanlarımızın, özellikle gençlerimizin yarınlara olan güvenini tamamen yitirmesine sebep olan gelişmeler oldu. 2017’deki Anayasa değişikliğinden bu yana tam 8 yıl geçti. Türkiye sürekli güç kaybediyor. Çünkü arkadaşlar gerçekten güçlü bir ülke gücünü hukuktan alır. Gücünü kural bazlı yönetimden alır. Gücünü adaletten alır. Gücünü güçlü kurumlardan alır. Bir ülkede güçlü kurumlar varsa o ülke güçlüdür. O ülkenin yargısı güçlüyse bağımsız ve tarafsız çalışıyorsa ülke güçlüdür. O ülkenin ekonomik kurumları özellikle Merkez Bankası gibi, BDDK gibi durumları gerçekten bağımsızsa o ülke güçlüdür" dedi.

MUHALEFET, İKTİDAR AYIRT ETMEDEN HUKUK HERKES İÇİN HUKUKTUR

Gençlere seslenen Babacan, "Görüyoruz gençlerimiz yollarda. Gençlerimiz sokaklarda, gençlerimiz meydanlarda. Niye biliyor musunuz? Çünkü acaba Türkiye bir gün demokrasiye ulaşır mı diye bir beklentileri var. Bu hafta olanlar o gençlerimizin ümidini, beklentilerini tamamen kıracak gelişmeler. Gençlerimiz onun için meydanlarda. Bu ülke için meydanlarda, ülkenin yarınları için meydanlarda. Tabii meydanlardan, sokaklardan bahsedince burada ben özellikle Cumhurbaşkanı'na da bir mesaj iletmek istiyorum. Hiç kimseye özellikle de gençlerimizi provoke edici, meydanları daha da farklı bir noktaya getireceği ne bir üslup, ne bir tavır, ne de bir karar içerisinde olmasın. Türkiye'de şu anda yürütülen süreç hükümetin, iktidarın, oluşturduğu bir baskı ikliminin ve uyguladığı operasyonların sadece bir uzantısı. Şu andaki görüntü bu. Türkiye'de sivil toplum baskı altında mı? Baskı altında. İş dünyası baskı altında mı? Baskı altında. Yeter ki Türkiye'de demokrasiye inanalım, demokrasiye inancımızı asla kaybetmeyelim. Şu anda yargıya bakıyoruz. Türkiye'de yargı iki ayrı yargı haline geldi. İktidardan tarafaysanız, iktidarsanız yargı farklı, başka bir yargı bakıyor size. Yok muhalefet değilseniz, başka bir yargı var. Aynı konular, aynı iddialar iktidar belediyeleri için farklı bir şekilde yürüyor, muhalefet belediye için farklı bir şekilde yürüyor. Böyle bir şey olmaz. Muhalefet, iktidar ayırt etmeden merkezi yönetimi, yerel yönetimi ayırt etmeden hukuk herkes için hukuktur. Kanun herkes için kanundur. Ve gerçekten büyük ve güzel ülke temiz bir şekilde yönetilmeye layıktır. Ve inşallah o noktaya da gelecektir" şeklinde konuştu.