Ali Babacan, İmamoğlu’na yapılanları öyle bir şeye benzetti ki! “AKP’ye oy vermiş insanlar…”

AKP döneminde Başbakan yardımcılığı ve ekonomide görev yapan şimdi ise DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Fatih Altaylı’nın programında İmamoğlu’na yapılan operasyonları ‘ekonomimin tam ortasına atılan bir sis bombası oldu” benzetti.

İMAMOĞLU OPERASYONU SONRASI BORSA SERT DÜŞÜŞ YAŞADI

19 Mart sabahı şafak operasyonu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmıştı. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan İmamoğlu, ‘yolsuzluk’ iddiaları kapsamında tutuklandı. Operasyon sonrası ekonomiye yansıması ise kötü oldu. Borsa 10 bin seviyelerinden 9 binlere sert düşüş yaşanmıştı.

ŞİMŞEK ‘ETKİLİ OLDU’ DEDİ ÖZEL İSE MALİYETİN 45 MİLYAR TL OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Mehmet Şimşek ise 19 Mart’ın yansımasının ekonomiye etkisinin olduğunu söyleyerek, “İçerideki gelişmeler de dışarıdaki gelişmeler de ekonomide etkili oldu. Üst üste geldi. Bir tanesi içeride siyasi belirsizlik, çalkantı endişesiyle ortaya çıkan bir talep, diğeri ise küresel belirsizlik üzerinden özellikle büyümenin yavaşlayacağı, risk iştahının azaldığı bir döneme girişin ifadesi olarak karşımıza çıktı. Birçok ülkeden çıkış oldu” demişti. CHP Genel Başkanı 19 Martta yaşanan olaylar nedeniyle 45 milyar dolar rezervin yakıldığını kaydetti. Özel ayrıca, her vatandaşın cebinden 20 bin TL çıktığını söylemişti.

BABACAN: EKONOMİMİN TAM ORTASINA ATILAN BİR SİS BOMBASI OLDU

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise İmamoğlu operasyonunun etkisini Fatih Altaylı’nın programında çarpıcı bir benzetme ile özetledi. Babacan, “Ekrem İmamoğlu’na yapılan siyasi operasyon, ekonomimin tam ortasına atılan bir sis bombası oldu. Yapılan araştırmalarda görüyoruz ki AK Parti’ye oy vermiş insanların en az yarıdan fazlası ‘bu siyasi operasyondur’ diyor” ifadelerini kullandı.