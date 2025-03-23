Ali Babacan İmamoğlu'nun tutuklanmasına sert çıktı!

Ali Babacan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin haberlerin ardından tepki göstererek, “Bugün istediğinizi elde etmiş gözükebilirsiniz ama kaybettiğinizin farkında bile değilsiniz. Üstelik sadece kendinize değil, hepimize kaybettiriyorsunuz” dedi.

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Babacan, İmamoğlu hakkındaki tutuklama kararı verildiğine yönelik haberler üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Güzel ülkemize yazık ediyorsunuz. Soruşturma usul ve esaslarını yok sayarak, adalete güveni yok ederek, yargıyı araçsallaştırarak elde edeceğiniz tek şey daha fakir ve daha mutsuz bir Türkiye olur. Gençlerimizin umutlarını, ülkemizin geleceğini bir inat uğruna, iktidarınızı korumak için heba edemezsiniz. Bugün istediğinizi elde etmiş gözükebilirsiniz ama kaybettiğinizin farkında bile değilsiniz. Üstelik sadece kendinize değil, hepimize kaybettiriyorsunuz. Meşru zeminde anayasal hakkını kullanarak bu sürece itiraz eden, yapılanları reddeden her bir vatandaşımızın da sağduyuyu elden bırakmamasını rica ediyorum.”