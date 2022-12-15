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  • Babacan Saraçhane'deki tarihi buluşmada konuştu: Hepimiz çok öfkeliyiz. Bu hukuksuzluğu reddediyorum!

Babacan Saraçhane'deki tarihi buluşmada konuştu: Hepimiz çok öfkeliyiz. Bu hukuksuzluğu reddediyorum!

Deva Partisi lideri Ali Babacan Saraçhane'deki tarihi buluşmada açıklamalarda bulundu..

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 17:59
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Ali Babacan Saraçhane'deki tarihi buluşmada konuştu. Bu hukuksuzluğu reddediyorum

Babacan Saraçhane'deki tarihi buluşmada konuştu: Hepimiz çok öfkeliyiz. Bu hukuksuzluğu reddediyorum!
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Ali Babacan şunları söyledi:

"Ekrem Bey'e yapılan bu haksızlığı reddediyorum. Canan Hanım’a yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. Demirtaş’a yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. Atanan kayyumlarla rövanş alınmasını reddediyorum.

Biz herkes için adalet demek için buradayız. Türk, Kürt hiç fark etmez. Sünni, Alevi hiç fark etmez. Biz hep beraber Türkiye’yiz. Bütün Türkiye için özgürlük, adalet diyoruz onun için buradayız.

3Y tekrar bu milletin başına çöktü. Yolsuzluk ,yoksulluk, yasaklar var. Ekrem İmamoğlu’nu yasaklamaya çalışan bir zihniyet bu, çok yazık.

Bu ülkeyi bataklığın içine düşürmüş durumda. Farklı fikirlerden, zihniyetlerden korkmayan bir Türkiye istiyoruz. Biz özgürce konuşan, cesur bir Türkiye istiyoruz. Biz buradayız, halkın yanındayız. Hiç endişeniz olmasın. Nasıl bir Türkiye’de yaşayacağımızı bu meydan belirleyecek. 85 milyon 1’den büyüktür. Türkiye 1’den büyüktür."

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