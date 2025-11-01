Kurucuları arasında olan 8 Temmuz 2019’da AKP’den ayrılan Ali Babacan; Başbakan yardımcılığı, dışişleri ve ekonomi bakanlığı gibi görevlerde yer almıştı. Babacan, 9 Mart 2020’de siyasete DEVA Partisi’ni kurarak tekrardan giriş yapmıştı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın son haftalardaki sosyal medya atağı ve AKP’ye yakın yayın organlarındaki açıklamaları ise dikkat çekiyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki resepsiyona katılan Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le samimi görüntüler vermişti.

AKP'den görüşme teklifi gelmesi durumunda ne diyeceği sorulan Babacan, siyasi partilerle diyaloğa önem verdiklerini, partilerin birbiriyle konuşabilmesi gerektiğini, ancak işbirliğinin ayrı bir konu olduğunu söylemişti.

CEVDET YILMAZ'A BABACAN SORULDU

Sözcü’de yer alan haberde; dünkü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda CHP’li Veli Ağbaba, "Son dönemde gündemde Babacan’ın ekonominin başına geçeceği söylentileri dolaşıyor, Babacan’ın ekonomiyi kurtaracağını düşünüyor musunuz” sorusunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a sordu.

Yılmaz, kaçamak yanıtlar vererek, son kararın Erdoğan olduğunu işaret etti. Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız seçilmiş Cumhurbaşkanı. Anayasa ve yasalarımız gereği kabinesini istediği gibi istediği zaman oluşturma imkanı var. Yeni sistemde de güvenoyu şartı yok biliyorsunuz, artık vatandaş doğrudan güvenoyu veriyor. Dolayısıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirinde olan hususlar o konular benim dışımda” ifadelerini kullandı.

ALİ BABACAN SENARYOLARI

Nefes’te ise Ankara kulislerinde konuşulan Ali Babacan senaryoları paylaşıldı.

İşte o senaryolar;

“Ali Babacan yeni yılda AKP’ye katılacak. Mehmet Şimşek’le birlikte ekonomiyi yönetecek.

Babacan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yerine ekonominin dümenine geçecek.

Babacan, önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak. Babacan, Adalet ve Maliye Bakanlığından da sorumlu olacak. Peş peşe mali ve yargı reformları yapılacak. Böylece Türkiye yabancı sermaye için yeniden cazip bir ülke olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olmayacak ve yerine Ali Babacan’ı aday gösterecek. AKP’nin başına da Bilal Erdoğan geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Babacan’ın DEVA Partisi Genel Başkanı olarak kalmasını isteyecek. Cumhurbaşkanlığı seçimi süreci başlayınca diğer partilere de çağrıda bulunarak Ali Babacan’ın partilerin ortak cumhurbaşkanı adayı olmasını önerecek. Bu senaryoyu dillendirenler 2000 yılında 5 partinin Ahmet Necdet Sezer’i cumhurbaşkanı adayı göstermesini hatırlatıyor. Devamı ise şöyle: Babacan cumhurbaşkanı seçilince Meclis’ten parlamenter sisteme dönülmesi için anayasa değişikliği isteyecek.”