Ali Babacan: TÜİK yönetimi derhal değiştirilmeli

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Babacan: TÜİK yönetimi derhal değiştirilmeli

TÜİK yönetiminin değiştirilmesi için çağrı yapan DEVA lideri Babacan, "Daha düne kadar açıklanan rakamları TÜİK birdenbire karar alıyor, ‘Ben artık açıklamıyorum’ diyor. Böyle bir keyfilik olmaz, kabul edilemez. Şeffaflıkla ancak güven sağlanır. Güven olmayınca da ekonomi olmaz. Güven olmayınca ekonomide başarılı sağlanmaz." dedi.

"TÜİK yönetimi derhal değiştirilmeli"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TÜİK hakkındaki tartışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Son dönemde yeniden tartışma konusu olan TÜİK hakkında Babacan şöyle konuştu:

“Yıllardır gündeme getiriyorum, özellikle başkanlık sistemine geçildiğinden bu yana, damadın ekonominin başına getirilmesinden bu yana TÜİK güvenilirliğini kaybetmiş bir kurumdur. Sayın Şimşek'in göreve geldiği andan itibaren iyi niyetli gayretlerini görüyoruz, izliyoruz ancak TÜİK yönetimi derhal değiştirilmelidir. Bugünden tezi yok, derhal değiştirilmelidir. Bu yönetimle TÜİK güven sağlayamaz.

TÜİK mutlaka şeffaf bir kurum olmalıdır. Daha düne kadar açıklanan rakamları TÜİK birdenbire karar alıyor, ‘Ben artık açıklamıyorum’ diyor. Böyle bir keyfilik olmaz, kabul edilemez. Şeffaflıkla ancak güven sağlanır. Güven olmayınca da ekonomi olmaz. Güven olmayınca ekonomide başarılı sağlanmaz. Çünkü doğru hesaptan kaçmaz. Eğer doğruysan, hesap vermekten, şeffaflıktan kaçmamalısın.”

Son Haberler
Toprak Razgatlıoğlu yarışı yüzerek bitirdi. Herkes milli motosikletçinin hareketini konuşuyor Spor
Toprak Razgatlıoğlu yarışı yüzerek bitirdi. Herkes milli motosikletçinin hareketini konuşuyor
Göztepe başaramadı Spor
Göztepe başaramadı
Galatasaray genç futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Spor
Galatasaray genç futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Inter'e İranlı santrfor Spor
Inter'e İranlı santrfor
Aracını iğne deliğinden geçirip park eden sürücü viral oldu Video
Aracını iğne deliğinden geçirip park eden sürücü viral oldu
Erdoğan-Esad görüşmesinin nerede yapılacağı belli oldu. Dışişleri Bakanı açıkladı Gündem
Erdoğan-Esad görüşmesinin nerede yapılacağı belli oldu. Dışişleri Bakanı açıkladı
Galatasaray'da Icardi depremi Spor
Galatasaray'da Icardi depremi