Ali Babacan yerel seçim için belediye başkan adaylarını açıkladı

DEVA lideri Ali Babacan, Ankara’da 51 il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Yerel seçimlerin kendileri için çok önemli olduğunu açıklayan Ali Babacan, “İnanın biz kendimizden emin olduğumuz sürece, dimdik, alnımız açık yürüdükten sonra bizimle yürüyenlerin sayısı her gün çoğalacaktır. Biz şimdi genel seçimlerde topladığımız takdiri, yerel seçimlerde insanları yeniden DEVA Partisi'ne ikna ederek taçlandırmak zorundayız.

Dolayısıyla yerel seçimler bizim için çok önemli. Yerel seçimler ilk defa bizim için bir seçmen tabanı oluşturacak. İlk defa DEVA Partisi'ne 'evet' mührünü basacak bir seçmen kitlesi oluşturacak.

Ve inşallah o nüvenin üzerine kar topu nasıl büyürse bir sonraki genel seçimlere kadar o kar topunu büyüte büyüte yürüyeceğiz" açıklamasında bulundu.

YEREL SEÇİMLERDE SARI KART, GENEL SEÇİMLERDE KIRMIZI KART GÖSTERELİM

Vatandaşlara DEVA belediyeciliğini büyütmek, onları başka bir belediyeciliğin olduğunu da ikna etmeleri gerektiğini söyleyen Babacan, "Buradan tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Önümüzdeki yerel seçimler, bu iktidara bir sarı kart göstermenin en önemli fırsatıdır. İşte bu hükümetin icraatlarından memnun değilseniz, onları uyarmak istiyorsanız, gelin yerel seçimlerde hep beraber açıkça sarı kartı gösterelim.

Biliyoruz ki iktidar bu kafa ile sonuç üretemeyecek. Üzülerek söylüyorum hiçbir alanda başarı üretemeyecekler. Onun için bu yerel seçimlerde sarı kartı gösterelim ama genel seçimlerde kırmızı kartı hazırlayalım ve genel seçimlerde kırmızı kartı gösterip bu dönemi beraberce sona erdirelim" ifadelerini kullandı.