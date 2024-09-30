Ali Babacan'a rakip çıktı. Koltuğu sallantıda

DEVA Partisi Genel Başkan Adayı Avukat Salih Efe, partisindeki güven krizi ve liderlik sorunlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Efe, Ali Babacan’a olan güveninin zamanla sarsıldığını ve bu durumun parti teşkilatlarında büyük istifalara yol açtığını belirtti.

“YANLIŞLARA DUR DEMESİNİ BEKLEDİM”

Avukat Salih Efe, parti içindeki krizlere sessiz kalınmasının kendisini genel başkanlık yarışına ittiğini vurguladı. “Başka bir genel başkan adayının çıkmasını bekliyordum. Yanlışlara dur demesini bekledim. Ancak herkes izliyordu. Daha tecrübeli birisi çıksaydı belki ben aday olmazdım ama kimse adım atmadı” diyen Efe, uluslararası hukuk alanındaki tecrübesiyle bu yanlışlara karşı duracağını ifade etti. Biat kültürüne karşı olduğunu da açıkça belirten Efe, “Ben sadece Allah’a biat ederim. Yanlış yanlıştır, buna dur demek gerekir” dedi.

“BİRÇOK KURUCU ÜYE, İL VE İLÇE BAŞKANLARI İSTİFA ETTİ”

Efe, parti içinde çoğulculuk ve demokratik değerlerin yeterince uygulanmadığını vurguladı. Çoğulculuğun çok önemli bir kavram olduğunu ifade eden Efe, farklı seslerin desteklenmesi gerektiğini belirtti. “Biz DEVA Partisi olarak demokrasiyi, eşitliği ve adaleti savunuyoruz. Programımızda bunlar yazılı olsa da, parti içinde buna imkan tanınmıyor” dedi. Parti içinde fikirlerin özgürce ifade edilmesi gerektiğini savunan Efe, DEVA Partisi’nde farklı seslere tahammül edilemediğini söyledi. “Bu büyük bir yanlışlık,” diyen Efe, son yıllarda partide birçok kurucu üye, il ve ilçe başkanlarının istifa ettiğine dikkat çekti.

“PARTİYİ AYAĞA KALDIRMAK İÇİN ADAY OLDUM”

Efe, DEVA Partisi’nin kuruluşundaki yüksek potansiyelin hızla eridiğini ifade etti. “Partimiz dört yıl önce yüzde 12 ile kurulmuştu, anketlerde yüzde 9-10 oranında destek gördük. Ancak bugün yüzde 0,35’e düşmüş durumdayız. Koca Türkiye Cumhuriyeti’nde sadece bir ilçe ve bir beldemiz kaldı” dedi.