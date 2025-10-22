DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni Yol Grup Toplantısı'nda konuştu. Babacan, sözlerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Tufan Erhürman'ı tebrik ederek başladı. Babacan, "Bu seçimlerde demokratik olgunluğunu ve kendi geleceğini tayin etme kararlılığını bir kez daha ortaya koyan Kıbrıs Türk halkını gönülden kutluyorum. Bizim için Kıbrıs milli bir davadır. Kıbrıs Türkünün iradesi, kimliği ve egemenliği hiçbir şart altında tartışmaya açılmayacak temel ilkelerimizdir. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da garantör ülke olmanın sorumluluğu ile Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve refahı için kararlılıkla çaba göstermeye devam edecektir" diye konuştu.

"BİZ, KIBRIS'TA ULUSLARARASI HUKUKUN GEREĞİ OLARAK GARANTÖR ÜLKEYİZ, KEFİLİZ"

"Biz, Kıbrıs Türk halkının dünyaya kendi sesiyle konuşabildiği, kendi kimliği ile tanınabildiği bir geleceği hedefliyoruz. Hakkaniyetli ve kalıcı bir çözüm istiyoruz" diyen Babacan, şöyle konuştu:

"Nihai çözüme ulaşıncaya kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmak, doğrudan ticari ve kültürel temsil kararlılığını çeşitlendirmek için de çalışmaya devam etmek gerekecek. Bu çaba sadece savunmacı değil, proaktif bir Kıbrıs politikasının parçası olmalıdır. Bazıları diyor ki, 'Acaba Türkiye çok mu karışıyor?' Biz, Kıbrıs'ta uluslararası hukukun gereği olarak garantör ülkeyiz, kefiliz. Uluslararası garantör olmanın sorumlulukları var.

DEDİKODUNUN BİNİ BİR PARA

Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile resepsiyondaki fotoğraftan sonra çıkan AKP’ye katılacak dedikodularına yanıt vererek, "Bu günlerde bize görev biçenler yine çoğaldı. Dedikodunun bini bir para. Dedikoduları üretenlerin önce şunu anlaması lazım; biz bu ülkenin yönetiminin tümüne talibiz. Çünkü ülkeyi yönetmeye en hazır olan biziz. Sadece ekonomide değil, hükümetin sorumluluk alanının tümünde en detaylı hazırlığı yapan bizleriz. İktidara öbeklenmiş menfaat şebekesi dağıtılmadan bu ülkede gelir ve servet adaleti sağlanamaz. Bunu anlamayanlarla da bizim anlaşmamız mümkün olmaz" dedi.

"KOMİSYONUN ARTIK NİHAİ BİR RAPOR AŞAMASINA GEÇMESİ GEREKİYOR"

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bugüne kadar önemli dinlemeler yaptığını söyleyen Babacan, şöyle konuştu:

"İçeriğine katılalım ya da katılmayalım, komisyonun dinlediği misafirleri de ifade edilen görüşleri de bu görüşlerin demokratik bir olgunlukla kayda geçirilmiş olmasını da olumlu bulduk. Bu komisyonun artık nihai bir rapor aşamasına geçmesi gerekiyor. Gecikiyoruz arkadaşlar; hayırlı işler, acele ediniz, bizim düsturumuz budur. Bu rapor, örgütün fesih ve tasfiyesi ile ilgili bir hukuk çerçevesi oluşturacak. Bu raporun artık devlet birimlerinin yaptığı çalışmaların da masaya konulmasıyla beraber komisyon tarafından ele alınması gerekiyor. Bir sonraki aşamada ise komisyonun adında ve görev tanımında belirtildiği üzere, demokrasi, temel haklar ve özgürlükler konusunda bir perspektif vermesini de önemli buluyoruz. Zaten komisyonun yaptığı dinlemelere baktığımızda, ağırlıklı olarak konular bu konular. Örgütle ilgili ne olacağı, nasıl olacağı teknik bir konu; güvenlik birimlerinin çalışması gereken bir konu ve onların nihayetinde komisyonun masasına getireceği bir konu. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki dönemde komisyon, iktidara tanıdığı çoğulcu demokrasinin ve katılımcılık anlayışının gereğini yapar. Umarız ki bugüne kadar sürdürülen mutabakat arayışı komisyonda bundan sonra da devam eder.”