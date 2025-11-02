DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti ile ittifak yapacağı iddialarıyla ilgili, "Biz 'geri adım yok' diyoruz, yürüyoruz. Adam manşet atıyor, 'U dönüşü' diyor. Sadece o da değil. Daha bir ay oldu kesilmiyor arkası, bitmiyor. Hekim arkadaşlara sordum, 'Bunun bir tanımı var mı? Dediler ki tıpta paranoya..." açıklamasında bulundu. AK Parti'den, kuruluş ilke ve değerlerinden uzaklaşıldığı, fabrika ayarları bozulduğu için ayrıldıklarını söyleyen Babacan, "Bugün itibarıyla Tayyip Bey'den veya parti yönetiminden bu sorunların farkında olduklarıyla ilgili bir beyan duymuyoruz. Sorunların çözülmesiyle ilgili bir irade de görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Babacan, partisinin 2. Olağan İstanbul Gaziosmanpaşa İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada, "Defalarca söylüyoruz anlamıyorlar ya da anlamak istemiyorlar ya da hinliklerinden anlamamış numarası yapıyorlar" diyerek, partisinin AK Parti ile ittifak yapacağı iddialarına yanıt verdi.

Mesele işbirliği veya ittifak olduğunda hedefler konusunda uzlaşmak, ilke ve değerler konusunda ortaklaşmak gerektiğini söyleyen Babacan, şöyle devam etti:

"Ancak öyle iş birliği, ittifak yaparsınız. Bunu defalarca söyledik, söylüyoruz ama bu fotoğraf kareleri üzerinden bize saldıranlardan bazıları hiç durmuyor, anlamıyor. Daha bugün İstanbul merkezli gazetelerden birisi manşet atmış, 'U dönüşü' demiş. Bu durumu bazı hekim arkadaşlarıma sordum. Biz 'Geri adım yok' diyoruz, yürüyoruz. Adam manşet atıyor, 'U dönüşü' diyor. Sadece o da değil. Daha bir ay oldu, kesilmiyor arkası, bitmiyor. Hekim arkadaşlara sordum, 'Bunun bir tanımı var mı? Nedir bu?' Çünkü bu hastalık belli yani. Dediler ki 'tıpta paranoya denilen bir sağlık sorunu vardır, tanımı şu: Paranoya zihinsel bir durumun parçası olarak ortaya çıkan güvensizlik, şüphe ve kuruntulara sahip olunmasıdır. Paranoya şüphecilik ve megalomaniyle karakterizedir. Yani şüphe var. Bir de megalomani var. Biliyorsunuz yani kendini herkesin her şeyin üstünde kabul edip ona göre yargılayan bir tavırla üstten bakış. Hem şüphecilik hem üstten bakış. Birleşiyor adı oluyor paranoya.' Artık ne diyelim? Öyle anlaşılıyor ki bu konuyu tıp ilminin uzmanlarına havale edeceğiz. Artık onlar uğraşsın."

"PARTİNİN ADINI ADALET VE KALKINMA KOYDUK, NE ADALET KALDI NE KALKINMA KALDI"

AK Parti'nin ilk kurucularından olduğunu, sonradan katılmadığını belirten Ali Babacan, partinin kuruluş tüzüğünde de programında da imzasının bulunduğunu söyledi. Babacan, "Bugün hala o imzanın arkasındayım. Partinin adını Adalet ve Kalkınma koyduk. Bu uzun hali pek kullanılmıyor dikkat ederseniz değil mi? Çünkü ne adalet kaldı ne kalkınma kaldı. Onun için AK Parti deyip geçiyorlar. Peki niye 'Adalet ve Kalkınma' koyduk o zaman? Çünkü adalet olmayınca kalkınma olmayacağını gayet iyi bildiğimiz için ismini öyle koyduk" diye konuştu.

"AK PARTİ'NDEN AYRILMAMIZ KİŞİSEL SEBEPLERLE İLGİLİ DEĞİLDİ"

Ali Babacan, devlete 13 yıl hizmet ettiğini, siyasette de son 24 yıldır hizmet etmeye devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Önümüzden yüz milyarlarca dolar geçti, boğazımızdan bir lokma haram geçmedi hamdolsun. Ben AK Parti'nin kuruluşta koyduğu ilke ve değerleri hala destekliyorum. Ancak bizim AK Parti'nden ayrılmamız kişisel sebeplerle ilgili değildi ki. Bakın bu cümleleri kuruyor ya şimdi biliyorum onu gene cımbızlayacaklar. O biraz önce tıbbi tanıma sevk ettiklerim bambaşka haberler yapacaklar, önemli değil. Anlayan anlıyor ne dediğimizi. Biz AK Parti'nin kuruluş ilke ve değerlerinden uzaklaşıldığı için oradan ayrıldık. Zaman içinde fabrika ayarları bozulduğu için ayrıldık. Adaletsizlik var dedik, hukuksuzluk var dedik, liyakattan uzak bir kadrolaşma başladı dedik. 'İstişareyi terk ettiniz' dedik. 'Yolsuzluklarla mücadelede gerekli irade ortaya konmadı, konmuyor, ayrılmamızın da kök sebepleri bunlardır' dedik, ilan ettik ayrıldık. İşte arkadaşlar o kök sebepler hala orada duruyor ya.

"TAYYİP BEY'DEN SORUNLARIN FARKINDA OLDUKLARIYLA İLGİLİ BİR BEYAN DUYMUYORUZ"

Bugün itibarıyla Tayyip Bey'den veya parti yönetiminden bu sorunların farkında olduklarıyla ilgili bir beyan duymuyoruz. Sorunların çözülmesiyle ilgili bir irade de görmüyoruz. Biz şuna inanıyoruz; doğruyu söylemek bazen yalnız bırakır. Ama yanlışlar karşısında susmak insanın vicdanını öldürür. Biz ne yalnızlık korkusuyla doğruları söylemekten vazgeçeceğiz ne de yanlışlar karşısında susarak vicdanımızı öldüreceğiz. Hep söyledik söylüyoruz, Türkiye'yi hukukta, adalette, demokraside ve özgürlüklerde dünya sıralamasında en dibe düşürüp sonra da ekonomide şampiyonlar ligine siz çıkaramazsınız diyoruz. Işte tam da bu sebeple biz ülkenin yönetiminin tümüne talibiz. İddiayla söylemeye devam ediyorum. Bu ülkeyi yönetmeye en hazır siyasi parti biziz, hodri meydan."

"BIKMADILAR, 'YOK ŞU KADAR MİLLETVEKİLİ VERDİK, ŞÖYLE DE BÖYLE DE..."

Ali Babacan, CHP listelerinden seçilen milletvekillerine yapılan eleştirilere de şöyle yanıt verdi.

"İki buçuk yıldır bıkmadılar, usanmadılar, 'Yok şu kadar milletvekili verdik, şöyle de böyle de. DEVA kadroları burada, İstanbul teşkilatımız burada, ilçe başkanlarımız burada. Arkadaşlar siz gidip kapı kapı seçimlerde ne dediniz? DEVA seçmenlerine ne dediniz? 'Ya biz bu seçime ortak listelerle giriyoruz, siz bizi destekliyorsunuz. DEVA Partisi'ni desteklemek istiyorsanız bize oy vereceksiniz ama ortak liste olduğu için bize oy verecekseniz, bizi seviyorsanız ortak liste olduğu için ve o listelerde bizim de milletvekillerimiz olduğu için lütfen oyunuzu CHP'nin logosunun altına verin, ona evet deyin' dedik. Bizim DEVA seçmeni gitti, CHP'nin ortak listesine oy verdi ve bizim milletvekillerimiz öyle seçilip geldi. Hala diyorlar ki CHP'nin oylarıyla milletvekilleri seçildi. Hadi oradan diyorum, hadi oradan. Ne bu DEVA kadrolarının hakkını yediririm ne de alnının teriyle anasının ak sütü gibi helalinden seçilmiş milletvekillerimizin hakkını yediririm. Hadi oradan. Ben diyorum ki onlara, 'siz gidin eski parti yönetiminizle, eski genel başkanınızla kavga edin, bizimle ne uğraşıyorsunuz arkadaş?'

"DOĞRU YERDE DURDUK, DURUYORUZ, DURMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye, iktidar partisinden de ana muhalefet partisinden de büyüktür, Türkiye ikiden büyüktür. Milletimiz kötünün iyisini seçmek zorunda değil ki. Çünkü bizim milletimiz en iyisine layık. Küsmüş, üzülmüş ama hala doğruyu arayan milyonlarca insan var ya biz onlar için buradayız. Milyonları tek bir yerde aramayacağız. Teker teker biz onları bulacağız. Teker teker ellerine sıkacağız. Hallerini hatırlarını soracağız. Neredelerse arayıp bulacağız. Dertlerini dinleyeceğiz. Memleketimizden ümidimizi asla kesmeyeceğiz. Biz doğru yerde durduk, duruyoruz, durmaya da devam edeceğiz. Tarih ve maşeri vicdan er ya da geç her zaman doğru yerde duranları hatırlayacak, onları altın sayfasına kaydedecektir."