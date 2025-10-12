DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Çeyrek altın olmuş 9 bin 500 TL. Şu anda en düşük emekli aylığı ile 2 çeyrek altını alamıyorsunuz. Bu 200 TL ilk tedavüle çıktığında bu 200 TL ile 3 çeyrek altın alabiliyordunuz. Şu anda böyle bir şey mümkün mü" dedi.

ÇAY-SİMİT HESABINDAN SONRA ÇEYREK ALTIN HESABI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çay-simit" hesabından sonra DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da "çeyrek altın" hesabı yaptı. Babacan, 200 TL'nin tedavüle çıktığı 2009 yılında 3 çeyrek altın alınırken bugün en düşük emekli aylığının 2 çeyrek altın etmediğine dikkat çekti.

Babacan, 200 TL ve iki çeyrek altın göstererek "200 TL, tedavüle ilk çıktığında 134 dolar ediyordu şimdi 5 dolar etmiyor. Hani para pul oldu derler ya 5 dolar etmiyor. Çeyrek altın olmuş 9 bin 500 TL. Şu anda en düşük emekli aylığı ile 2 çeyrek altını alamıyorsunuz. Bu 200 TL ilk tedavüle çıktığında bu 200 TL ile 3 çeyrek altın alabiliyordunuz. Şu anda böyle bir şey mümkün mü ? Asgari ücret 22 bin TL, şu iki metal parçası 19 bin TL. Memleketi getirdikleri durum bu" diye konuştu.