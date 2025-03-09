Ali Babacan'dan DEVA Partisi'nin 5'inci yıl dönümü mesajı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEVA Partisi’nin kuruluşunun 5'inci yıl dönümünde, "Bugün burada dimdik ayakta duruyorsak, bu milletimizin değişmeyen talebi sayesindedir. DEVA kadrolarının emeği, azmi ve kararlılığı sayesindedir. Beş yıl geride kaldı ama biliyoruz ki önümüzde daha uzun bir yol var. Yolumuz uzun olsa da inancımız tam. Bugüne kadar nasıl çalıştıysak, bundan sonra da aynı aşkla, aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz! Kararlıyız, inanıyoruz. Umudumuz her zamankinden daha fazla" mesajını paylaştı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEVA Partisi’nin kuruluşunun 5'inci yıl dönümünde bir video mesaj yayınladı. Babacan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"DEVA Partisi bugün 5'inci yılını kutluyor. Bundan tam 5 yıl önce yola çıktık. ‘Zaman, umutsuzluk zamanı değildir; zaman, Türkiye için sorumluluk alma zamanıdır’ diyerek yola çıktık. Yolumuzu milletin yolu bildik, milletin derdi ile dertlendik. Bu beş yılda, oturduğumuz her sofrada; gittiğimiz her yerde, çarşıda pazarda yapacaklarımızdan bahsettik. Adaleti nasıl tesis edeceğimizi, konut sorununu nasıl çözeceğimizi, parlamenter sisteme nasıl geçeceğimizi, ekonomide neler yapacağımızı anlattık. Kadınların, gençlerin, esnafımızın, çiftçimizin yaşadığı sıkıntıları nasıl gidereceğimizi paylaştık. Emeklilerimizin, asgari ücretlilerimizin alın teriyle hak ettiklerini nasıl alacaklarını izah ettik. Yaptıklarımızdan, yapacaklarımızdan bahsettik.

"Günlük siyasi rüzgarlara kapılıp duruşumuzu bozmadık, popülizm yapmadık"

Bugün dostlarım, DEVA’nın beşinci yılında, size yapmadıklarımızı anlatmak istiyorum. DEVA olarak bu beş yılda neyi yapmadık, bunu anlatmak istiyorum. Bu beş yılda… İnanmadığımız hiçbir şey söylemedik; olduğumuz gibi göründük, göründüğümüz gibi olduk. Hayal tacirliği yapmadık; ülkemizin büyük ve güzel bir ülke olduğuna inandık, fakat çok çalışmamız gerektiğini de her daim vurguladık. İktidar tarafından cezbedilmedik; başkanlık sisteminin kimileri için göz kamaştıran gücüne kapılmadık, parlamenter sistemi dilimizden düşürmedik. Ayrımcılık yapmadık, ülkenin doğusunda farklı konuşup batısında farklı konuşmadık. Günlük siyasi rüzgarlara kapılıp duruşumuzu bozmadık, popülizm yapmadık. Şiddeti savunanların yanında yer almadık, ifade özgürlüğünü savunduk. Evini yurdunu terk etmek zorunda kalmış garibanlara parmağımızı sallamadık. Hemen yanı başımızda yaşanan zulme, soykırımına sessiz kalmadık; bizi destekleyenlerin başını öne eğdirmedik, ‘Önce insan’ dedik, ‘İnsan onuru’ dedik. Milletten kopmadık, milletten kopanlardan olmadık, kimseden selamı sabahı esirgemedik, sadece siyasetin değil, insan olmanın gereğini yerine getirdik. Hiç kimseyi aldatmadık, dosdoğru çalıştık. Çok şükür; verilemeyecek tek bir hesabımız, savunulamayacak tek bir icraatımız yok. Çok şükür çalışmadan geçen tek günümüz, yüzümüzü yere düşürecek tek sözümüz yok.

"ZAMAN UMUTSUZLUK ZAMANI DEĞİL, ZAMAN TÜRKİYE İÇİN SORUMLULUK ALMA ZAMANI"

Bugün burada dimdik ayakta duruyorsak, bu milletimizin değişmeyen talebi sayesindedir. DEVA kadrolarının emeği, azmi ve kararlılığı sayesindedir. Beş yıl geride kaldı ama biliyoruz ki önümüzde daha uzun bir yol var. Yolumuz uzun olsa da inancımız tam. Bugüne kadar nasıl çalıştıysak, bundan sonra da aynı aşkla, aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz! Kararlıyız, inanıyoruz. Umudumuz her zamankinden daha fazla. Şimdi yeniden diyoruz ki ‘zaman umutsuzluk zamanı değil, zaman Türkiye için sorumluluk alma zamanı’. Sözlerime son verirken, bizlere inanan ve güvenen, desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen aziz milletime, el ele, gönül gönüle vererek, gece gündüz demeden çalışan partili arkadaşlarıma, teşkilatımızın değerli mensuplarına, kuruluşumuzdan bugüne fikirleriyle yolumuzu açan, emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız! DEVA 5 yaşında; birlikte, hep beraber nice beş yaşlara…"