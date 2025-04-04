Ali Babacan'dan dikkat çeken 'emekli' sözleri

Kaynak: ANKA
Ali Babacan'dan dikkat çeken 'emekli' sözleri

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Beşiktaş'ta 70 yaşında bir vatandaşın "İş arıyorum" ilanına dair “Enflasyonu patlattınız, uyguladığınız politikalarla emekliye verilen zammı üç ayda erittiniz. Avrupa'da yaşlılar emekli maaşlarıyla ülke ülke dolaşırken bizim yaşlılarımız, emeklilerimiz geçim derdinde. Plan programımız hazır. Çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Beşiktaş'ta 70 yaşında bir vatandaşın "İş arıyorum" ilanına dair “Enflasyonu patlattınız, uyguladığınız politikalarla emekliye verilen zammı üç ayda erittiniz. Avrupa'da yaşlılar emekli maaşlarıyla ülke ülke dolaşırken bizim yaşlılarımız, emeklilerimiz geçim derdinde. Plan programımız hazır. Çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Beşiktaş'ta, 70 yaşında bir vatandaşın duvara yapıştırdığı "İş arıyorum" ilanına dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda, şunları ifade etti:

“Enflasyonu patlattınız, uyguladığınız politikalarla emekliye verilen zammı üç ayda erittiniz. Avrupa'da yaşlılar emekli maaşlarıyla ülke ülke dolaşırken bizim yaşlılarımız, emeklilerimiz geçim derdinde. Plan programımız hazır. Çözeceğiz.”

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