Ali Babacan'dan dikkat çeken mesaj!

Düzenleme: Kaynak: ANKA
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni adli yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, hukuk devleti ve adil yargı vurgusu yaptı.

Babacan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni adli yılın hakimlerimiz, savcılarımız ve avukatlarımız başta olmak üzere tüm yargı camiasına hayırlı olmasını diliyorum.

Bu adli yılın, hukukun üstünlüğünün tam anlamıyla tesis edilmesi; bağımsız ve tarafsız yargının güçlenmesi; davaların makul sürede ve adil biçimde sonuçlanması yönünde iyileşmeler gördüğümüz bir dönem olmasını temenni ediyorum.

Ali Babacan'ın uçağında ilginç kaza! Seferler iptal edildiAli Babacan'ın uçağında ilginç kaza! Seferler iptal edildi

Biz, toplumun yargıya olan güveninin pekiştiği, herkesin hakkını ararken eşit ve adil bir süreçten geçtiği günlere ulaşıncaya dek çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

