Ali Babacan'dan dikkat çeken mesaj!

Babacan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni adli yılın hakimlerimiz, savcılarımız ve avukatlarımız başta olmak üzere tüm yargı camiasına hayırlı olmasını diliyorum.

Bu adli yılın, hukukun üstünlüğünün tam anlamıyla tesis edilmesi; bağımsız ve tarafsız yargının güçlenmesi; davaların makul sürede ve adil biçimde sonuçlanması yönünde iyileşmeler gördüğümüz bir dönem olmasını temenni ediyorum.

Biz, toplumun yargıya olan güveninin pekiştiği, herkesin hakkını ararken eşit ve adil bir süreçten geçtiği günlere ulaşıncaya dek çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.