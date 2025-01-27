Ali Babacan'dan Erdoğan'a tarihi gönderme. Bu açıklama uzun süre konuşulacak!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Babacan'dan Erdoğan'a tarihi gönderme. Bu açıklama uzun süre konuşulacak!

Deva partisi Genel Başkanı Ali Babacan Erdoğan'ın "sanal kumar ve bahis sorununun üzerine kararlılıkta gidiyoruz" sözlerine "Para kazandırdığınız kankalarınızı ve onların sitelerini de unutmayın" diyerek tepki gösterdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde gerçekleştirdiği konuşmaya tepki gösterdi.

Babacan, sanal kumarın üzerine gideceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Para kazandırdığınız kankalarınızı ve onların sitelerini de unutmayın" sözleriyle yanıt verdi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dijitalleşme ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte artan sanal kumar ve bahis sorununun üzerine kararlılıkta gidiyoruz. Pek çok gencimizin hayatını karartan, huzurunu kaçıran, hatta canına mal olan bu belanın kökünü kazıyıncaya kadar durmayacağız." Demişti.

Son Haberler
Tartıştığı ağabeyini katletti
Tartıştığı ağabeyini katletti
Ayşe Barım tutuklandı
Ayşe Barım tutuklandı
#TransferlerleBirlikteZafere diyen Galatasaray taraftarı isyan etti!
#TransferlerleBirlikteZafere diyen Galatasaray taraftarı isyan etti!
Trabzonspor ayrılığı duyurdu
Trabzonspor ayrılığı duyurdu
Kırmızı et fiyatlarında flaş gelişme!
Kırmızı et fiyatlarında flaş gelişme!