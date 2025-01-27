Ali Babacan'dan Erdoğan'a tarihi gönderme. Bu açıklama uzun süre konuşulacak!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde gerçekleştirdiği konuşmaya tepki gösterdi.

Babacan, sanal kumarın üzerine gideceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Para kazandırdığınız kankalarınızı ve onların sitelerini de unutmayın" sözleriyle yanıt verdi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dijitalleşme ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte artan sanal kumar ve bahis sorununun üzerine kararlılıkta gidiyoruz. Pek çok gencimizin hayatını karartan, huzurunu kaçıran, hatta canına mal olan bu belanın kökünü kazıyıncaya kadar durmayacağız." Demişti.