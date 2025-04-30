Ali Babacan'dan Erdoğan'a zehir zemberek sözler!

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Ali Babacan'dan Erdoğan'a zehir zemberek sözler!

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "İnsanların aklıyla alay etmeyin, doğruları söyleyin. Hedeflerin yarısını zor geçtiniz. Çarşıya pazara giden gidişatın zaten farkında. Hiç olmazsa susun" açıklamasını yaptı.

Ali Babacan, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin grup toplantısındaki, "15 yıl önce 2023 vizyonu dedik ve bu hedefe ulaştık. Şimdi de 2053 diyoruz" şeklindeki sözlerini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

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"İnsanların aklıyla alay etmeyin, doğruları söyleyin. 2023 için kişi başı milli gelir hedefi 25 bin dolardı, gerçekleşen rakam 13 bin 243 dolar oldu. 2023 için ihracat hedefi 500 milyar dolardı, gerçekleşen rakam 255 milyar dolar oldu. Hedeflerin yarısını zor geçtiniz. Çarşıya pazara giden gidişatın zaten farkında. Hiç olmazsa susun."

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