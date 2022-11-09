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Ali Babacan’dan Kılıçdaroğlu’na ziyaret

DEVA Partisi lideri Babacan, Liderler Zirvesi öncesinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 20:56
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Ali Babacan’dan Kılıçdaroğlu’na ziyaret

Ali Babacan’dan Kılıçdaroğlu’na ziyaret
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 14 Kasım’da kendisinin ev sahipliğinde düzenlenecek Liderler Zirvesi öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

Görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Babacan, “14 Kasım toplantısının gündemi hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettim. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

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