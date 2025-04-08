Ali Babacan’dan Mahir Polat için tahliye çağrısı

Kaynak: ANKA
Ali Babacan’dan Mahir Polat için tahliye çağrısı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat için "Ağır sağlık sorunları sebebiyle tutuksuz yargılanabilecekken hâlâ cezaevinde olması canına kastetmektir" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumu nedeniyle tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden hastaneye sevk edilen ve muayenesi tamamlandıktan sonra yeniden cezaevine gönderilen Mahir Polat’ın yaşadığı sağlık sorunlarına dikkat çeken Babacan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Tutuklandığı günden bu yana hastane ile cezaevi arasında neredeyse mekik dokuyan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ağır sağlık sorunları sebebiyle tutuksuz yargılanabilecekken hâlâ cezaevinde olması canına kastetmektir. Mahir Polat derhal tahliye edilmelidir."

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