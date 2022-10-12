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Flaş... Flaş... Ali Babacan'dan Mansur Yavaş'a destek

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’da AKP’li belediye meclis üyelerinin suya yüzde 50 indirim kararı aldırmasını eleştirdi.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 16:03
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Ali Babacan'dan Mansur Yavaş'a destek

Flaş... Flaş... Ali Babacan'dan Mansur Yavaş'a destek
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İğneden ipliğe her şeye zam yapan AKP, halkı, belediye meclis kararlarında düşünür oldu(!) Ankara'da belediye meclisinde çoğunluğa sahip olan Cumhur İttifakı bileşenleri, suya yüzde 50 yaptırdı.

Ankara’da suya yapılan yüzde 50 indirimin, AKP’li meclis üyelerinin oylamalarıyla yapıldığını hatırlatan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, “Buradan Sayın Erdoğan’a çağrı yapıyorum. Sizin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki üyeleriniz suya yüzde 50 indirim kararı aldı. Siz niye boş duruyorsunuz? Siz de tüm Türkiye’de elektrik fiyatlarına yüzde 50 indirim yapın. Ülkenin doğal gaz fiyatlarını niye yüzde 50 indirmiyorsunuz?” dedi.

ERDOĞAN’A ÇAĞRI: HADİ SEN DE YAP
Bu ülkede doğal gaz ve elektrik fiyatlarını Erdoğan’ın belirlediğini belirten Babacan, “Zam olduğunda zam haberlerinin yanında Erdoğan fotoğraflarını asla göremezsiniz. Müjde haberlerinin yanında ise Erdoğan vardır. Sanki bir enflasyon canavarı gelip zamları yapıp kaçıyor. Bu zamların hepsini kendisi yapıyor. Ankara’daki belediye meclis üyelerini örnek alsın ve tüm Türkiye’deki AKP belediyelerinde suyun, elektriğin ve doğal gazın fiyatlarını yüzde 50 indirsin. İyiyi örnek olsun. Güzel bir şey yapmışlar kendisi de yapsın.” şeklinde konuştu.

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Haberci
12.10.2022 16:44
Mansur başkanın başarılı olmasını sadece iktidar değil onun aday olup ilk turda seçimi kazanmasını istemeyen Kemal bey de istemiyor ama güneş balçıkla sıvanmaz geliyor gelmekte olan  
 
Onlar belediye başkanı olamaz dedi,gordukki anladık ki Cumhurbaşkanı olmalı 👍👍🇹🇷
12.10.2022 16:32
Keşke servetim olsa diye ilk defa şimdi bu kadar içten istedim,Mansur başkana destek olmak için,nasıl korkmuslarsa başkandan,imamogluna büyük şehir belediyelerinden hizmetlerinin damarlarını kesiyorlr  
 
Abbas
12.10.2022 16:32
Akp-MHP işbirliği Ankara’ya kötülük, ama buna özellikle azda olsa vatansever olan tüm Ankaralılar karşı çıkmalı, yahu bu para fakir fukaraya harcanıyor, hiç mi Allah korkunuz yok mu ??  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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