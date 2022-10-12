Flaş... Flaş... Ali Babacan'dan Mansur Yavaş'a destek

İğneden ipliğe her şeye zam yapan AKP, halkı, belediye meclis kararlarında düşünür oldu(!) Ankara'da belediye meclisinde çoğunluğa sahip olan Cumhur İttifakı bileşenleri, suya yüzde 50 yaptırdı.



Ankara’da suya yapılan yüzde 50 indirimin, AKP’li meclis üyelerinin oylamalarıyla yapıldığını hatırlatan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, “Buradan Sayın Erdoğan’a çağrı yapıyorum. Sizin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki üyeleriniz suya yüzde 50 indirim kararı aldı. Siz niye boş duruyorsunuz? Siz de tüm Türkiye’de elektrik fiyatlarına yüzde 50 indirim yapın. Ülkenin doğal gaz fiyatlarını niye yüzde 50 indirmiyorsunuz?” dedi.



ERDOĞAN’A ÇAĞRI: HADİ SEN DE YAP

Bu ülkede doğal gaz ve elektrik fiyatlarını Erdoğan’ın belirlediğini belirten Babacan, “Zam olduğunda zam haberlerinin yanında Erdoğan fotoğraflarını asla göremezsiniz. Müjde haberlerinin yanında ise Erdoğan vardır. Sanki bir enflasyon canavarı gelip zamları yapıp kaçıyor. Bu zamların hepsini kendisi yapıyor. Ankara’daki belediye meclis üyelerini örnek alsın ve tüm Türkiye’deki AKP belediyelerinde suyun, elektriğin ve doğal gazın fiyatlarını yüzde 50 indirsin. İyiyi örnek olsun. Güzel bir şey yapmışlar kendisi de yapsın.” şeklinde konuştu.